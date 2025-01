« Pourquoi lui ? » : le message bouleversant de la femme de Bruce Willis, atteint de démence, après 17 ans

Emma Heming Willis, compagne de l’acteur retraité Bruce Willis, a publié un message touchant pour honorer son compagnon et leurs 17 années de relation. Elle y évoque notamment la maladie de son mari.

Le 30 mars 2022, un communiqué concernant Bruce Willis avait bouleversé beaucoup de monde. Son épouse Emma Heming, son ex-femme Demi Moore, et ses cinq filles annoncaient le dramatique diagnostic dont souffrait l’acteur. Souffrant d’aphasie affectant ses capacités cognitives, Bruce Willis avait mis un terme à sa carrière.

Un an plus tard, le 16 février 2023, sa famille annonçait que Bruce Willis était atteint d’une dégénérescence lobaire frontotemporale (DFT), une maladie neurodégénérative qui engendre la destruction progressive des neurones.

Un état de santé qu’on ne souhaite à personne et que Bruce Willis affronte chaque jour entouré de sa famille. À ses côtés, la mannequin Emma Heming publie parfois des bribes de vie de l’acteur pour montrer qu’il est toujours là, mais que chaque moment est précieux car il pourrait être le dernier.

Crédit photo : HBO

Bruce Willis et Emma Heming sont mariés depuis 2009, mais cela fait 17 ans que leur relation a commencé. De leur union sont nées deux filles, Mabel Ray (12 ans) et Evelyn Penn (10 ans). Pour célébrer leurs 17 ans de vie commune, Emma Heming a publié un message touchant sur Instagram.

Le cliché, qui date de bien avant le début de la maladie, montre le couple souriant en train de se baigner sur une plage, dans un cadre idyllique avec un coucher de soleil sublime en arrière-plan. Pour accompagner la photo, Emma Heming a partagé un texte poignant sur leur couple et l’état de santé de son mari :

“17 ans de nous ! Les anniversaires étaient autrefois source d'excitation - aujourd'hui, si je suis honnête, ils réveillent tous les sentiments, laissant une lourdeur dans mon cœur et un creux dans mon estomac. Je me donne 30 minutes pour me laisser envahir par les « pourquoi lui, pourquoi nous », pour ressentir la colère et le chagrin. Puis je m'en débarrasse et je reviens à ce qui est. Et ce qui est... c'est l'amour inconditionnel. Je me sens bénie de le connaître, et c'est grâce à lui. Je referais tout cela encore et encore, sans hésiter un instant”