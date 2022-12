« C'est le bonheur de ma vie » : Soprano raconte ses retrouvailles inespérées avec son premier fils né sous X

Après 20 ans à attendre un signe de sa part, Soprano a enfin retrouvé son premier enfant né sous X, qu’il a eu à l’âge de 16 ans et qui lui a été arraché. Des retrouvailles inespérées pour le rappeur.

Soprano est l’heureux père de trois enfants et bien qu’il soit connu pour sa bonne humeur et sa joie de vivre, le rappeur n’a jamais hésité à parler des combats difficiles auxquels il a fait face tout au long de sa vie.

Il a notamment confié il y a quelques années avoir été séparé de son premier enfant alors qu’il n’avait que 16 ans.

Crédit photo : @sopranopsy4

À cette époque, Soprano a eu un fils avec une jeune femme qui a décidé de placer l’enfant à la DDASS, sans avertir le rappeur.

Soprano séparé de son fils à 16 ans

Ainsi, l’enfant est né sous X et depuis, Soprano n'a eu qu’un seul rêve : le retrouver. Pour cela, il a beaucoup parlé de lui dans ses interviews et a écrit plusieurs chansons à son sujet, comme un appel à l’aide. C’est le cas de la chanson « Parle-moi », sortie en 2007.

« C’est une chanson que j’ai écrite parce que j’étais avec une fille, à l’époque, qui était tombée enceinte, a expliqué le rappeur. Avec la peur, la société, elle avait pris l’enfant et l’avait placé à la DDASS sans me le dire. J’ai appris des semaines après que l’enfant était né. Je ne savais même pas qu’elle avait accouché. Et du coup, ça m’a marqué parce que sur les papiers, il n’y avait pas marqué mon nom, il n’y avait rien. J’étais papa mais je n’étais pas papa. »

Crédit photo : @sopranopsy4

Si Soprano comprenait la décision de la maman, qui avait peur et qui était perdue, il regrettait de ne pas connaître son fils, de ne pas savoir qui il était ni où il vivait. Cet événement l’a plongé dans une profonde dépression.

« Quand tu es père de famille, tu ne peux pas savoir qui est ton fils, tu ne peux pas le voir... Encore aujourd’hui, je ne sais pas où il est, c’est très difficile. Aujourd’hui, si nous devons reprendre contact, cela ne pourrait venir que de lui. Moi, je n’en ai pas le droit. C’est très compliqué, même si j’ai réussi à apaiser la situation avec la personne avec qui j’ai eu cet enfant », a déclaré Soprano.

Il retrouve son fils

Ainsi, le rappeur ne pouvait rien faire d’autre qu’attendre un signe de son enfant. Ce samedi 3 décembre, alors qu’il était invité sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne, Soprano a fait une révélation émouvante. Il a annoncé que près de 20 ans plus tard, il a enfin retrouvé son fils. Ce dernier s’est reconnu dans les interviews et les chansons du rappeur et a décidé de faire un premier pas vers son père.

« J’ai eu la chance de le retrouver, ça fait deux mois. C’est un truc de fou ! Il est gentil, intelligent, grand, rigolo. C’est le bonheur de ma vie, a confié Soprano. Cette année, quand j’ai dit dans une interview que c’était la meilleure année de ma vie, c’était parce que je faisais les stades, mais aussi pour ça. »

Désormais, Soprano peut fièrement affirmer qu'il vit auprès de ses quatre enfants, et qu'il est un père heureux.