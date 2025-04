Universal Studios va ouvrir un immense parc d'attractions en Europe pour concurrencer Disneyland Paris

Alors qu’il existe déjà cinq parcs Universal dans le monde, aucun n’est situé en Europe. Une chose à laquelle le studio de production va remédier, en créant un immense parc d'attractions d’ici 2031.

Vous avez envie de plonger dans l’univers de Harry Potter, Fast and Furious, des Minions ou encore de Jurrassic Park ? Pour cela, vous pouvez vous rendre dans l’un des parcs d’attractions d’Universal Studios, qui font rêver petits et grands. Aujourd’hui, on compte cinq parcs dans le monde : deux aux États-Unis, un en Chine, un au Japon et un à Singapour. En 2016, Universal a également ouvert un parc d'attraction dédié à Harry Potter à Hollywood, en Californie.

Crédit photo : @universalorlando / Instagram

Si aucun parc ne se trouve en Europe, cela devrait bientôt changer. En effet, Universal Studios a annoncé la création d’un immense parc d'attractions au Royaume-Uni. Le parc sera situé dans la commune de Bedford, au nord de Londres, selon une annonce faite par Keir Starmer, le premier ministre britannique, ce mercredi 9 avril. Selon l’élu, il s’agira de “l’un des plus grands parcs de divertissement d’Europe”, d’après des propos rapportés par France Info.

Universal Studios arrive en Europe

Le parc s’étendra sur un terrain de 193 hectares. Il ravira les amateurs de sensations fortes avec des attractions à couper le souffle, mais aussi les plus jeunes grâce à son univers féérique. Au coeur du parc, on retrouvera un lac sur lequel des spectacles pourraient être joués, pour en prendre plein la vue.

Crédit photo : @universalorlando / Instagram

D'après des informations de L'Union, un hôtel de 500 chambres pourra accueillir les premiers visiteurs lors de l’ouverture et 28 000 emplois seront créés pour la construction et l’exploitation du parc. Le site sera bien desservi par les transports en commun puisqu’il est situé à une heure de train de la gare Saint-Pancras, à Londres, qui assure des liaisons directes en Eurostar avec Paris, Bruxelles et Amsterdam.

Crédit photo : @universalorlando / Instagram

Pour le moment, aucune zone dédiée à l’univers de Harry Potter n’a été annoncée. Mais comme ce parc sera situé au Royaume-Uni, vous aurez l’occasion de vous rendre aux Warner Bros Studios Tour, situés également dans la banlieue de Londres, pour une expérience encore plus immersive. S'il est possible de déguster de la glace parfum Bièraubeurre dans un parc Universal en Californie, vous serez ébloui par les décors des studios originels.

Les travaux du parc d’Universal devraient débuter l’année prochaine pour une ouverture en 2031. Il faudra donc faire preuve d’un peu de patience avant de découvrir ce parc tant attendu.