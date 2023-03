Le plus grand parc à thème dédié à Harry Potter du monde va ouvrir ses portes très bientôt

Dans quelques mois, le Japon va ouvrir les portes du plus grand parc à thème au monde sur la saga Harry Potter. De quoi plaire aux fans du monde de la magie.

Si vous aimez l’univers de la saga Harry Potter et que vous avez toujours rêvé de vous rendre à Poudlard, cette nouvelle devrait vous plaire. Un parc à thème sur le monde des sorciers va bientôt ouvrir ses portes à Tokyo, au Japon. En effet, le parc Toshimaen a été récupéré par la Warner Bros dans le but de créer le plus grand parc d’attractions au monde sur la saga.

Crédit photo : Warner Bros

En franchissant les portes du parc, les visiteurs pourront s’amuser dans de nombreuses attractions mais aussi découvrir des secrets de tournage. Un “Studio Tour” sera installé dans le parc et proposera une visite des coulisses, du montage jusqu’à la conception des films.

Le plus grand parc dédié à Harry Potter au monde

Cet immense parc d’attractions s’étendra sur une surface de 30 000 mètres carrés. Sur place, les visiteurs découvriront de multiples décors, accessoires et costumes des films, comme la robe d’Albus Dumbledore. Il sera possible d’attendre son train sur le quai 9 ¾, de visiter la Forêt interdite, le grand hall de Poudlard, le bureau de Dumbledore ou encore le Chemin de traverse. Les visiteurs pourront également boire de la Bieraubeurre, chevaucher un balais volant et s’immerger dans le monde des sorciers grâce à des fonds verts mis à disposition.

Crédit photo : Warner Bros

En plus de cela, le parc aura de nombreuses références aux Animaux fantastiques, ce qui est une exclusivité propre au parc japonais. Il sera par exemple possible de voir le Grand Sorcier Express, le train présent dans le troisième opus de la saga, Les Secrets de Dumbledore.

Il faudra attendre encore quelques mois avant de pouvoir visiter ce parc, qui ouvrira ses portes le 16 juin prochain. Cependant, il est déjà possible d’acheter son ticket d’entrée sur le site du Warner Bros Studio Tour japonais. Les réservations sont ouvertes depuis le 22 mars alors n’attendez plus pour prendre votre ticket d’entrée… et votre billet d’avion !