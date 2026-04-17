Ces 5 films qui remontent le moral à voir sans modération en VOD

Vous avez envie de voir des films joyeux qui remontent le moral à tous les coups ? Cela tombe bien, nous avons une liste de cinq films qui mettent du baume au cœur, peu importe votre humeur du moment.

Quelle que soit la période de l'année, il y a des jours où on a envie de voir des films qui rendent heureux, laisser ses soucis au vestiaire et passer du bon temps devant la télé. C'est pour ça que nous avons eu envie de vous proposer cinq films qui remontent le moral pour les moments où ça ne va pas (et même ceux où ça va).

Bonne nouvelle, vous pouvez les regarder sans modération, et surtout sans publicités, grâce à la vidéo à la demande (VOD).

Cinq films à regarder qui mettent de bonne humeur

Mes meilleures amies (Orange VOD)

On vous arrête tout de suite, Mes meilleures amies n’est pas « un film de filles ». En tout cas, pas que. Il met en scène cinq demoiselles d’honneur chargées d’organiser le mariage de leur amie. Sauf que chacune a un caractère bien trempé qui risque de corser les choses. Les voilà embarquées dans des situations aussi invraisemblables qu’hilarantes. Contre la déprime et la morosité, il n’y a pas mieux. Avec en prime, une nouvelle brochette d’amies dont vous ne pourrez plus vous séparer.

La La Land (CanalVOD)

Vous n’aimez pas les comédies musicales ? Vous allez changer d’avis avec La La Land. Que vous aimiez ou pas le genre, la comédie musicale de Damien Chazelle vous donnera envie de croquer la vie à pleines dents malgré les galères. Et les galères, nos deux héros, campés par Emma Stone et Ryan Gosling, connaissent bien. Pourtant, l'espoir est toujours de mise, porté par les rythmes entêtants des chansons. Un incontournable du genre.

Monstres & Cie (Youtube Films)

Parce qu’il en faut aussi pour les enfants, Monstres & Cie conviendra également aux adultes. Cette ribambelle de petits et gros monstres a pour but de faire peur aux enfants en générant des cris stridents afin d’alimenter la ville en énergie. Mention spéciale à nos deux héros, Sulli et Bob, drôles et attachants quand ils se retrouvent embourbés dans un secret qui implique… une enfant qui n’a décidément pas peur d’eux. On parie que vous verserez une petite larmichette devant cette belle histoire monstrueusement humaine.

Mamma Mia ! (Prime Video)

Soleil, paysages sublimes de l’île grecque de Kalokairi, casting cinq étoiles et répertoire d’ABBA : il n'en faut pas plus pour vous convaincre de regarder Mamma Mia ! Dans cette comédie, tout le monde donne de la voix sur les tubes du groupe suédois. Et il y a fort à parier que vous fredonnerez ces airs ultra-connus sur votre canapé. Le seul hic, c’est que vous aurez toutes ces chansons dans la tête après avoir vu Meryl Streep, Pierce Brosnan et Colin Firth danser !

Bienvenue chez les Ch’tis (Pathé Home)

Doit-on encore présenter Bienvenue chez les Ch’tis ? Le film de Dany Boon est devenu un classique de la comédie française, rassemblant 20,3 millions de spectateurs à sa sortie en 2008. Outre les fous rires garantis, la comédie offre aussi des moments touchants et des personnages attachants. Qu’on le connaisse par cœur ou non, force est de constater que Bienvenue chez les Ch’tis reste un indémodable du genre qui fait toujours son petit effet.

Alors, lequel de ces films cultes allez-vous regarder en premier ?