Si vous êtes fan de la série Mercredi, vous allez adorer la nouvelle robe noire créée par Bershka

Avis aux fans de Mercredi Addams ! Si vous aimez son look gothique, la marque Bershka a sorti une petite robe noire inspirée du style de Mercredi. Une pièce idéale pour les fêtes de fin d’année si vous n’aimez pas les paillettes.

La série Mercredi ne cesse de faire parler d’elle. Sortie sur Netflix le 23 novembre dernier, elle bat des records de visionnage et a déjà totalisé plus de 752 millions de vues en seulement quelques semaines.

Devant un si grand succès, les marques n’hésitent pas à s’inspirer de la série pour promouvoir leurs produits. C’est notamment le cas de l’enseigne Ikéa, qui propose des meubles totalement noirs.

Crédit photo : Netflix

Si la série fascine autant les spectateurs, c’est grâce au personnage de Mercredi Addams, incarné par Jenna Ortega. Actuellement, la chorégraphie de l’actrice est reprise partout sur les réseaux sociaux, et l’univers de Mercredi pourrait même envahir nos boutiques préférées.

Une petite robe noire inspirée de Mercredi

Si vous avez regardé la série, vous vous souvenez sûrement du passage où Mercredi se prépare pour aller au bal de son école. Pour l’occasion, elle revêt une belle robe noire qui a conquis les spectateurs. Si vous êtes fan du style gothique de Mercredi Addams, la marque de prêt-à-porter Bershka a sorti sa petite robe noire inspirée du look de Mercredi.

Crédit photo : Bershka

La robe, toute en noir, est composée d’un top bustier avec un joli corsage ainsi que d’une jupe en tulle. Confectionnée avec des matériaux de qualité, elle est 100% en polyester, ce qui lui assure une bonne résistance et durabilité. Pour l’assortir, rien de tel qu’un collant noir et une veste oversize de la même couleur, pour correspondre parfaitement au look de Mercredi.

La robe est déjà disponible sur le site internet de Bershka, au prix de 45,99 euros. Une tenue idéale pour les fêtes de fin d’année si vous n’aimez ni la couleur, ni les paillettes.