À 61 ans, Demi Moore ose une robe au décolleté plongeant à Cannes et reçoit une pluie de critiques

Cette année, Demi Moore était présente au gala de l’amfAR à Cannes, qui récolte des fonds pour la recherche contre le Sida. À 61 ans, l’actrice a osé une robe transparente au décolleté plongeant, qui lui a valu de nombreuses critiques.

Demi Moore est une célèbre actrice américaine, notamment connue pour son rôle dans Ghost. Cette année, elle a foulé les marches du festival de Cannes et s’est également rendue au gala de l’amfAR, qui récolte des fonds pour la recherche contre le Sida.

À 61 ans, Demi Moore a fait sensation en portant une robe moulante argentée et transparente. Sa tenue était accompagnée de talons compensés, de boucles d’oreilles en diamant et d’un pendentif assorti. Elle a également lissé ses longs cheveux bruns, pour un look très chic.

Crédit photo : @demimoore / Instagram

Une pluie de critiques

Si Demi Moore a reçu de nombreux compliments pour sa tenue, elle n’a cependant pas plu à tout le monde. En effet, sa robe a vivement été critiquée par les internautes sur les réseaux sociaux. La raison ? Le décolleté plongeant, jugé inadapté à l’âge de la star.

Crédit photo : @demimoore / Instagram

Voici ce que l’on a pu lire sur le compte Instagram de Demi Moore : “Ce look vous fait paraître vieille, ou devrais-je dire votre âge. Les cheveux ont besoin d’être coupés et votre poitrine doit être couverte” ; “Une vieille femme essayant d’agir comme une jeune fille avec de la chirurgie plastique” ; "S'il vous plaît, habillez-vous selon votre âge ! La robe de Demi est très classe mais toujours trop révélatrice. Les cheveux ont besoin d'une coupe". Un internaute a également réagi en écrivant simplement "Implants" suivi de l'émoji qui vomit, tandis qu'un autre a rédigé un commentaire sur son poids : “Il est temps de recommencer à manger, Demi”.

En plus de cela, de nombreux internautes ont fait des spéculations pour savoir si la star avait des implants mammaires. Ils ont également insinué que Demi Moore en faisait beaucoup trop dans le but de paraître plus jeune. Pour le moment, l’actrice n’a pas répondu à ces critiques, s’attardant uniquement sur les nombreux éloges qu’elle a également reçus à propos de sa tenue.