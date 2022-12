Mercredi : la Chose de la famille Addams se promène dans les rues de New York, la vidéo fait le buzz

Pour faire la promotion de la nouvelle série Mercredi, Netflix a libéré La Chose, qui s’est promenée dans les rues de New York. La célèbre main de la famille Addams a surpris les passants.

Crédit photo : Netflix

Sortie le 23 novembre dernier, la série Mercredi connaît un immense succès sur Netflix. Basée sur le personnage de Mercredi Addams, la série a réalisé le meilleur démarrage de l’histoire de Netflix pour une série en anglais. Durant la première semaine de diffusion, ce programme a totalisé 341,2 millions de vues, un record absolu.

Pour faire la promotion de la série qui cartonne, Netflix a eu une nouvelle idée déjantée car dans les rues de New York, les passants ont pu rencontrer… La Chose !

La Chose se promène dans New York

Dans les rues de la ville, certains promeneurs ont pu voir La Chose, la célèbre main de la famille Addams. Sur une vidéo prise en caméra cachée, on peut voir La Chose se promener dans les rues, faire du skate, affronter un homme dans une partie d’échecs, faire coucou aux enfants et s’amuser avec des chiens. De nombreuses situations cocasses qui n’ont pas manqué de surprendre et faire rire les passants.

La vidéo, qui a été partagée sur les réseaux sociaux, a immédiatement fait le buzz. En moins d’une journée, elle a récolté un million de vues sur YouTube et plus de 2 millions de vues sur Twitter. Un brillant coup de communication qui pourrait renforcer encore plus le succès de Mercredi.