« Phénoménal » : snobé au cinéma, ce film de guerre avec Henry Cavill affiche 91% de critiques positives et explose en streaming

Bien qu’il ait incarné des personnages emblématiques tels que Superman ou Geralt de Riv dans la série “The Witcher”, Henry Cavill n’est pas toujours synonyme de succès commercial.

L’acteur a donné la réplique à des légendes d’Hollywood comme Tom Cruise dans “Mission : Impossible”, et a même donné vie à des personnages classiques comme Sherlock Holmes dans la franchise “Enola Holmes”.

Cependant, pour une raison ou une autre, Henry Cavill a eu du mal à remporter un succès au box-office en dehors de ses rôles dans de grandes franchises. L’un de ces films moins connus est également le plus sous-estimé : une épopée sur la Seconde Guerre mondiale réalisée par le seul et unique Guy Ritchie (Snatch, Rock'n'rolla).

Ce film, sorti en 2024, mérite d’être redécouvert malgré sa note modeste de 6,8/10 sur IMDb. Sur Rotten Tomatoes, les avis vérifiés des personnes ayant acheté un ticket de cinéma pour voir le film sont positifs à 91%. Librement inspiré de faits réels, “Le Ministère de la Sale Guerre” raconte l'histoire des agents secrets impliqués dans l'« Opération Postmaster » pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans le film, Henry Cavill incarne Gustavus Henry March-Phillipps, un personnage historique qui, selon l’auteur Ian Fleming, aurait en partie inspiré le personnage de James Bond.

Crédit photo : Lionsgate

Un casting XXL pour un film sous-estimé

Gustavus fait partie d’un groupe d’agents chargés en secret de démanteler une opération nazie, mais ceux-ci n’utilisent pas vraiment la subtilité. Finalement, les autorités sont contraintes de les traduire en justice, mais leur statut légendaire attire également l’attention de ceux qui cherchent à recruter les meilleurs agents sur le terrain.

Même si Henry Cavill est sans conteste le chef de file de l’équipe et la plus grande star du film, "Le Ministère de la Sale Guerre" met également en scène de grands noms du cinéma d’action comme Alan Ritchson, la star de “Reacher”.

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Crédit photo : Lionsgate

Ils sont rejoints, entre autres, par Eiza González, Alex Pettyfer, Babs Olusanmokun, Henry Golding, Cary Elwes, Til Schweiger, Freddie Fox, Hero Fiennes Tiffin, Rory Kinnear et Henry Zaga.

Guy Ritchie réalise le film à partir d’un scénario qu’il a coécrit avec Paul Tamasy, Eric Johnson et Arash Amel. Il est adapté du livre de l’auteur britannique Damien Lewis, “Churchill’s Secret Warriors : The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII”, et compte parmi ses producteurs la légende et icône de l’industrie Jerry Bruckheimer, surtout connu pour son travail sur “Top Gun” et “Pirates des Caraïbes”.

“Le Ministère de la Sale Guerre” est actuellement disponible en streaming sur Prime Video.

Quant aux avis, ils sont nombreux à vanter les mérites du film :