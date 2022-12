36 ans plus tard, Dwayne Johnson retourne dans le magasin où il avait l'habitude de voler étant enfant pour réparer son erreur

L’acteur Dwayne Johnson (alias The Rock) s’est rendu dans une supérette à Hawaii, où il avait l’habitude de voler des sucreries lorsqu’il était jeune. Il en a profité pour faire amende honorable dans la joie et la bonne humeur.

Ce n’est un secret pour personne : Dwayne Johnson fait partie des acteurs les plus célèbres au monde. Récemment, l’interprète de l’agent Luke Hobbs dans la saga «Fast and Furious» a profité de son passage à Hawaii pour réparer ses erreurs du passé.

Crédit Photo : Dwayne Johnson / Instagram

«Je suis finalement rentré chez moi pour réparer ce tort»

Le week-end du 29 novembre, The Rock s’est rendu dans une supérette 7-Eleven, où il avait l’habitude de voler des barres chocolatées de la marque Snickers lorsqu’il était jeune, explique le catcheur dans une vidéo partagée sur son compte Instagram.

Crédit Photo : Dwayne Johnson / Instagram

Sur place, le comédien a acheté toutes les barres chocolatées du magasin pour soulager sa conscience : «J'ai enfin exorcisé ce satané démon de la barre chocolatée qui me rongeait depuis des décennies. Ma famille et moi avons été expulsés d’Hawaii en 1987, et après toutes ces années, je suis finalement rentré chez moi pour réparer ce tort», confie l’acteur âgé de 50 ans.

Avant d’ajouter : «Quand j’avais 14 ans, j’étais complètement fauché, alors je m’arrêtais ici, dans ce 7-Eleven et je volais des snickers XXL avant d’aller à mon entraînement. J’ai fait ça pendant presque un an».

Crédit Photo :Dwayne Johnson / Instagram

Crédit Photo : Dwayne Johnson / Instagram

Un artiste généreux

Après avoir acheté les sucreries, Dwayne Johnson les a laissées gratuitement à la disposition des clients. Mais ce n’est pas tout ! Ce dernier a également réglé les emplettes des personnes présentes dans la boutique avant de prendre la pose avec ses fans.

Crédit Photo : Dwayne Johnson / Instagram

«Nous ne pouvons pas changer le passé et certaines choses stupides que nous avons pu faire, mais de temps en temps, nous pouvons ajouter une petite note de grâce rédemptrice à cette situation et peut-être mettre un grand sourire sur le visage de certains inconnus», conclut la star dans son post.