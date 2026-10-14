Il n'y a pas que Netflix : ce film d'action bourré de cascades avec John Cena est le plus regardé au monde sur Apple TV

En à peine deux jours, ce film d’action avec John Cena bat Ryan Reynolds et devient le film le plus regardé sur Apple TV.

Il n’y a pas que Netflix qui sort l’artillerie lourde en ce mois d’octobre. La plateforme peut se réjouir que le nouveau thriller de Ben Affleck soit déjà le film numéro 1 dans le monde, mais elle n’est pas la seule.

Sa concurrente Apple TV enchaîne les films d’action depuis la rentrée. Le mois dernier, ce film avec Ryan Reynolds est devenu un succès mondial un jour seulement après sa sortie.

Matchbox, le film écrase la concurrence sur Apple TV

Ryan Reynolds vient de se faire devancer par John Cena. Depuis la mise en ligne de son nouveau film le 9 octobre, Matchbox, le film est numéro 1 sur Apple TV dans le monde. En France aussi, ce film d’action et d’aventure est en pole position.

Mais alors, c’est quoi Matchbox ? Certains d’entre vous ont peut-être joué avec quand ils étaient petits. Matchbox est la marque de voitures miniatures qui appartient à Mattel à qui l’on doit Barbie notamment.

Puisque Barbie a déjà été adaptée sur grand écran avec un énorme succès (1 milliard de dollars récoltés au cinéma dans le monde), Mattel a voulu poursuivre sur sa lancée. En attendant les films UNO et Polly Pocket, voici donc Matchbox pour faire le plein d’adrénaline.

John Cena dans un film d’action à gogo

Crédit photo : Apple TV

Pour cela, on peut compter sur Sam Hargrave à la réalisation à qui l’on doit Tyler Rake 1 et 2 avec Chris Hemsworth. L’ancien cascadeur ayant travaillé chez Marvel se paie les services du colosse John Cena qui délaisse les voitures de Fast and Furious pour celles plus vintage de Matchbox, le film.



Sean (John Cena), ancien soldat, retrouve ses amis d’enfance qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Un soir de fête, le groupe d’amis est kidnappé. Sean est piégé et doit prouver son innocence, aidé de ses amis. Tous sont pris dans une folle aventure pour sauver le monde.

Au programme, vous vous en doutez, de l’action, des cascades et de l’humour. Il semblerait que ce soit la recette du succès, puisque les chiffres de Matchbox sur Apple TV ne faiblissent pas : le film est numéro 1 dans 103 pays. On se demande même qui pourra le détrôner.

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Un film déjà-vu mais très divertissant

Crédit photo : Apple TV

Si Matchbox, le film cartonne partout dans le monde, les spectateurs ont des avis mitigés sur le long-métrage. Alors que certains regrettent un film générique, beaucoup reconnaissent cela dit un film divertissant grâce aux scènes d’action et de baston, comme c’est le cas de cet internaute (Allociné) : « je trouve que la plupart des scènes d'actions sont réussies comme la course poursuite finale ».

« Un film de bagnoles, attendus mais avec quelques scènes sympathiques qui permettent du divertissement. Mais au final, c’est du déjà vu », résume ainsi un second sur Allociné.

Rendez-vous sans plus attendre sur Apple TV pour mettre la gomme devant Matchbox, le film.