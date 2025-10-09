Après “Barbie”, le jouet iconique “Polly Pocket” va avoir le droit à son film avec Lily Collins

Selon le magazine américaine Deadline, un film en live-action inspiré des célèbres jouets “Polly Pocket” est actuellement en production. Il mettra en vedette Lily Collins, la star de la série “Emily In Paris”.

Il y a deux ans, le film “Barbie” réalisait un carton planétaire au box-office. Un succès qui a donné des idées à Mattel pour ressusciter des jouets iconiques de notre enfance sur grand écran. Désormais, ce sera au tour des “Polly Pockets” de prendre vie au cinéma comme nous l’apprend le magazine américain “Deadline”.

Le long métrage en live-action, qui sera co-développé par Mattel Studios, Amazon MGM Studios et Case Study Films, sera également chapeauté par la société Hello Sunshine de l’actrice Reese Witherspoon.

Le projet du film n’est pas nouveau. En 2021, il avait été annoncé que Lena Dunham, créatrice de la série “Girls”, réaliserait et écrirait le film mais cette dernière a fait savoir, l’année dernière, qu’elle n’était plus attachée au projet.

Crédit photo : Mattel

Ce seraient désormais les scénaristes Jordan Weiss et Dan Brier qui seraient chargés de l’écriture. Jordan Weiss a notamment créé la série « Dollface » avec Kat Dennings et écrit « Freakier Friday », la suite de « Freaky Friday », qui a généré cette année plus de 152 millions de dollars de recettes mondiales (environ 130,71 millions d’euros).

"Emily in Polly Pocket"

Si le film “Barbie” a eu son duo iconique interprété par Margot Robbie et Ryan Gosling, le film “Polly Pocket” mettra en vedette Lily Collins, vedette de la série Netflix “Emily In Paris”. L’actrice sera également co-productrice du projet, pour lequel elle n’a pas caché son enthousiasme sur Instagram :

“En tant qu’enfant obsédée par les Polly Pocket, c’est un véritable rêve qui se réalise (...) et j’ai hâte que ces petits jouets soient portés sur grand écran, d’une manière fun et moderne.”

Crédit photo : Netflix

Lancée en 1989, Polly Pocket est une collection de poupées et d'accessoires miniatures. En 2018, Mattel avait relancé une gamme de produits rendant hommage aux origines de la marque à laquelle de nombreux adultes vouent aujourd'hui un véritable culte, allant jusqu'à débourser des millions d'euros pour certaines pièces.

Les enfants d'aujourd'hui peuvent également découvrir cet univers grâce à des dessins animés télévisés et des contenus YouTube. Mattel espère avec cette marque réitérer le succès remporté avec le film «Barbie», plus gros succès au cinéma en 2023 avec 1,38 milliard de dollars (1,19 milliard d'euros) de recettes mondiales.