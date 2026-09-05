Le nouveau film d'action avec Ryan Reynolds est déjà un succès mondial en streaming, un jour seulement après sa sortie

Ryan Reynolds rime souvent avec succès au box-office, à l’image de son dernier film sorti sur Apple TV ce vendredi 4 septembre. Numéro 1 aux États-Unis, il est déjà dans le top 10 mondial sur la plateforme américaine.

Ryan Reynolds, la star de Deadpool, est de retour à l’écran dans une toute nouvelle aventure originale au style rétro qui, en à peine une journée, s’est non seulement hissée à la première place du box-office américain, mais est également rapidement devenue l’un des plus grands succès mondiaux en streaming.

Réinterprétant le classique d’action de Tom Cruise, Top Gun, le dernier film de Ryan Reynolds hors de l’univers Marvel allie action et aventure à toutes sortes de pitreries dignes d’un duo de flics, dans ce qui s’est déjà révélé être le film en streaming qui plaît le plus au grand public.

Ryan Reynolds fait équipe avec Kenneth Branagh, lauréat d’un Oscar et icône du monde du théâtre, dans “Mayday”, une comédie de copains qui bouscule les codes du genre et regorge d’action, renversant complètement les codes du thriller d’espionnage.

Crédit photo : Apple TV

Centré sur le lieutenant Troy « Assassin » Kelly (interprété par Ryan Reynolds), un pilote vedette de la Marine américaine, “Mayday” démarre lorsque Kelly se retrouve coincé en territoire russe au plus fort de la Guerre froide, à la suite d’une mission top secrète qui a mal tourné. Repéré par Nikolai Ustinov (joué par Kenneth Branagh), un ancien agent du KGB bourru mais passionné par la culture américaine, une alliance improbable se noue entre les deux hommes.

Une belle note sur Rotten Tomatoes pour "Mayday"

Écrit, réalisé et produit par le duo de cinéastes Jonathan Goldstein et John Francis Daley, qui ont déjà connu le succès avec des films comme la comédie “Game Night” et l’adaptation fantastique “Donjons et Dragons : L’honneur parmi les voleurs”.

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Crédit photo : Apple TV

“Mayday” connaît déjà un grand succès en streaming depuis sa sortie sur Apple TV le 4 septembre, le public étant naturellement séduit par l’idée de voir Ryan Reynolds et Kenneth Branagh échanger des répliques cinglantes et esquiver des balles dans un film d’action et d’aventure qui joue sur la nostalgie actuelle des années 1980.

“Mayday” occupe déjà la première place sur Apple TV aux États-Unis et s’est hissé à la 6e place sur la plateforme à l’échelle mondiale. De plus, le film a remporté un franc succès tant auprès du public que de la critique.

Ce film d’action et d’aventure à l’ancienne affiche désormais un score « Certified Fresh » de 84 % sur Rotten Tomatoes. Selon une critique, “Mayday” réussit le tour de force d’être à la fois « une comédie hilarante et une aventure où l’on défie la mort ».

De toute évidence, Ryan Reynolds et les productions nostalgiques suscitent toujours un vif intérêt, Apple TV venant de proposer ce qui s'annonce comme l'un des meilleurs films d'action de l'année, et l'un des plus agréablement surprenants.