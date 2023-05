Disney : La Petite Sirène arrive en tête du box-office mondial pour son premier week-end d'exploitation

Une semaine après sa sortie dans les salles françaises, le remake en live-action du classique de Disney se classe premier du box-office mondial. Aux États-Unis, les scores dépassent même Fast and Furious X.

Crédit : Disney

La Petite Sirène version 2023 arrive en tête du box-office en Amérique du Nord. Il faut dire que le film Disney bénéficie du long week-end du Memorial Day outre-Atlantique permettant aux familles de se déplacer en nombre dans les salles obscures.

Ainsi, pour son premier week-end d’exploitation au pays de l’oncle Sam, le film totalise 117,5 millions de dollars au box-office américain et canadien et 68 millions à l’international. Le remake se permet par ailleurs de surpasser le dixième volet de Fast and Furious qui n’a récolté que 29,5 millions de dollars.

La Petite Sirène prend le large devant Fast and Furious X

Crédit : Disney

Les résultats de La Petite Sirène permettent au live action de se placer comme le cinquième plus gros démarrage sur le sol américain des remakes de Disney. Le film porté par Halle Bailey est devancé par Le Livre de la Jungle, Alice au pays des Merveilles, La Belle et la Bête (174,8 millions de dollars) et Le Roi Lion et ses 191,7 millions de dollars aux États-Unis.

Bien qu’il redescende à la quatrième place du classement pour ce long week-end, Super Mario Bros, le film continue de battre des records. Le film produit par Universal a déjà récolté 1,27 milliard de dollars au box-office mondial et pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin.