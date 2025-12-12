Ce film Netflix avec George Clooney explose les audiences et bouleverse les spectateurs

Par |

Sur Netflix, un nouveau film a intégré le catalogue. Avec George Clooney en personnage principal, il conquiert les spectateurs.

De nombreux programmes intègrent le catalogue Netflix en ce moment. Côté série, penchez-vous sur “Absentia”, un thriller psychologique qui fait déjà partie du top 10 des contenus les plus regardés sur Netflix. Vous pourrez également bientôt voir un film d’animation, “Steps”, qui met en avant les demi-soeurs de Cendrillon.

Côté films, de nombreux choix s’offrent à vous. En cette période de fêtes, optez pour “Alicia”, une comédie feel-good qui conquis les spectateurs. En plus de cela, Netflix a intégré un nouveau film qui devrait vous plaire, avec George Clooney en personnage principal.

Crédit photo : Netflix

Un film familial

Ce film est intitulé “Jay Kelly” et retrace l’histoire du personnage du même nom, une star hollywoodienne, qui mène une carrière irréprochable au détriment de sa vie personnelle. En effet, l’homme entretient une relation conflictuelle avec sa fille, Daisy, qui s’apprête à quitter la maison pour aller à l’université.

Crédit photo : Netflix

Quand cette dernière décide de partir en Europe avec ses amis, Jay Kelly décide de la suivre dans le but de réparer cette relation. Comme l'explique Biba Magazine, le thème du voyage est au coeur du film et est marqué par des rencontres imprévues et des paysages à couper le souffle.

Les spectateurs sont conquis

Ce film centré sur les liens familiaux et les relations père/fille a beaucoup séduit les spectateurs.

“C’est un film poignant, profond et sincère, porté par les performances exceptionnelles de George Clooney et Adam Sandler. D’une grande humanité et d’une grande justesse, il frappe fort jusqu’à un final percutant qui lui donne toute sa force”, “C’est très drôle, poignant et réussi, mais j’ai surtout ressenti une profonde tristesse et une grande culpabilité. Et c’est ça, la magie du cinéma”, ont commenté les internautes sur les réseaux sociaux.

Un film à ne pas manquer, disponible sur Netflix.

Source : Biba Magazine
Suivez nous sur Google News
Film Netflix

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Avatar : de Feu et de Cendres
“Avatar : de Feu et de Cendres” : 1 000 places à gagner pour le film événement de James Cameron
Absentia : la nouvelle série disponible sur Netflix
‭«Très bonne série‭» : ce thriller psychologique Netflix s’impose déjà dans le top 10 des contenus les plus regardés
Extrait tiré de Steps sur Netflix
Netflix réimagine les demi-soeurs de Cendrillon «gentilles et incomprises» dans son nouveau film d'animation «Steps»
Extrait tiré de Alicia, tout simplement
Les spectateurs « adorent » cette comédie feel-good qui a débarqué sans prévenir sur Netflix