Ce film Netflix avec George Clooney explose les audiences et bouleverse les spectateurs

Sur Netflix, un nouveau film a intégré le catalogue. Avec George Clooney en personnage principal, il conquiert les spectateurs.

De nombreux programmes intègrent le catalogue Netflix en ce moment. Côté série, penchez-vous sur “Absentia”, un thriller psychologique qui fait déjà partie du top 10 des contenus les plus regardés sur Netflix. Vous pourrez également bientôt voir un film d’animation, “Steps”, qui met en avant les demi-soeurs de Cendrillon.

Côté films, de nombreux choix s’offrent à vous. En cette période de fêtes, optez pour “Alicia”, une comédie feel-good qui conquis les spectateurs. En plus de cela, Netflix a intégré un nouveau film qui devrait vous plaire, avec George Clooney en personnage principal.

Crédit photo : Netflix

Un film familial

Ce film est intitulé “Jay Kelly” et retrace l’histoire du personnage du même nom, une star hollywoodienne, qui mène une carrière irréprochable au détriment de sa vie personnelle. En effet, l’homme entretient une relation conflictuelle avec sa fille, Daisy, qui s’apprête à quitter la maison pour aller à l’université.

Crédit photo : Netflix

Quand cette dernière décide de partir en Europe avec ses amis, Jay Kelly décide de la suivre dans le but de réparer cette relation. Comme l'explique Biba Magazine, le thème du voyage est au coeur du film et est marqué par des rencontres imprévues et des paysages à couper le souffle.

Les spectateurs sont conquis

Ce film centré sur les liens familiaux et les relations père/fille a beaucoup séduit les spectateurs.

“C’est un film poignant, profond et sincère, porté par les performances exceptionnelles de George Clooney et Adam Sandler. D’une grande humanité et d’une grande justesse, il frappe fort jusqu’à un final percutant qui lui donne toute sa force”, “C’est très drôle, poignant et réussi, mais j’ai surtout ressenti une profonde tristesse et une grande culpabilité. Et c’est ça, la magie du cinéma”, ont commenté les internautes sur les réseaux sociaux.

Un film à ne pas manquer, disponible sur Netflix.