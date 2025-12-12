“Avatar : de Feu et de Cendres” : 1 000 places à gagner pour le film événement de James Cameron

Le 17 décembre prochain, le public pourra découvrir le 3ème opus de la saga “Avatar”, baptisé “De Feu et de Cendres”, toujours réalisé par James Cameron. Partenaire du film, BNP Paribas lance un tirage au sort pour faire gagner 1 000 places à travers la France. Voici comment faire pour faire partie des heureux élus.

Trois ans après “La Voie de L’Eau”, l’univers fantastique d’Avatar s’apprête à faire son retour au cinéma, le 17 décembre 2025. Pour ce troisième volet, baptisé “De Feu et de Cendres”, nul doute que le public sera au rendez-vous à l’image des deux premiers films.

Crédit photo : 20th Century Fox

Pionnier des effets spéciaux et conteur d’émotions universelles, James Cameron nous transportera une fois encore sur la fascinante planète Pandora, à la rencontre d’une toute nouvelle tribu, le Peuple des Cendres, et de paysages toujours plus spectaculaires !

Partenaire du film, BNP Paribas compte bien marquer l’événement avec le lancement d’un tirage au sort pour faire gagner 1 000 places à travers la France. Pour participer à ce tirage au sort, il faut commencer par se créer un compte, si ce n’est pas déjà fait, sur le site welovecinema.bnpparibas.

Crédit photo : BNP Paribas

Comment gagner une place de cinéma pour “Avatar : de Feu et de Cendres” ?

Ensuite, identifiez-vous comme client BNP Paribas en indiquant votre mail client à la question « eMail client BNP Paribas », dans la rubrique « Mes informations » de votre compte. La validation du statut client peut prendre jusqu’à 24h, pensez donc à revenir sur le site environ 24h plus tard.

La séance privilège n'est accessible que si vous êtes connecté en tant que client.

Crédit photo : 20th Century Fox

Une fois validé, rendez-vous dans la rubrique « Privilèges » et sélectionnez l’offre dédiée. Les gagnants seront désignés à l’issue d’un tirage au sort le 18 décembre. Pensez donc à vérifier vos mails et vos spams dans les jours suivants le tirage au sort. Le gain des places nécessite une validation de la part des gagnants sous 48h. Sans cette validation, les places seront redistribuées.

Si vous rencontrez un problème sur le site, veuillez contacter cinema@bnpparibas.com. Sinon, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne séance de cinéma si vous faites partie des heureux gagnants.