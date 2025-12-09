Les spectateurs « adorent » cette comédie feel-good qui a débarqué sans prévenir sur Netflix

On abandonne les monstres et les enquêtes le temps d’une série de dix-neuf épisodes sur Netflix. Cette comédie solaire arrivée sans prévenir a su captiver les spectateurs.

Une comédie sud-américaine qui arrive sans crier gare sur Netflix

En ce moment, on ne parle que de Stranger Things. Pourtant, il y a bien plus que cela à découvrir sur Netflix. Une comédie de Noël, un thriller qui fait sérieusement concurrence aux enfants de Hawkins, ou bien une série érotique italienne. Mais cette fois-ci, quittons le soleil de l’Italie pour celui de la Colombie.

On pourrait penser que le pays sud-américain ne sort que des télénovelas marshmallows dont le public aime parfois se moquer. Mais il sait faire bien mieux. La preuve avec cette comédie bien plus nuancée et séduisante.

Crédit photo : Netflix

Si vous êtes curieux, ruez-vous donc sur Alicia, tout simplement : « Déchirée entre deux hommes, Alicia se marie secrètement avec un écrivain célèbre et un ex-curé. Combien de temps jonglera-t-elle avec l'amour, le mensonge et sa double vie ? »

Une série colombienne attachante que les spectateurs ont « adoré »

Crédit photo : Netflix

Alicia, tout simplement est sortie sans crier gare le 5 novembre dernier sur Netflix. La série cartonne en Colombie, mais pas seulement. Même si elle n’est pas aussi populaire que Stranger Things ou Mercredi, Alicia, tout simplement a su trouver son public, y compris en France.

La série parvient à jongler entre le portrait d'Alicia, jeune trentenaire (Verónica Orozco), et le triangle amoureux qu’elle forme avec ses deux époux, interprétés par Michel Brown et Sebastián Carvajal. Sur la page Facebook de Netflix France et Allociné, les internautes disent avoir « adoré » la série :

« Magnifique tout simplement, c'est pas prise de tête » ; « C'est très bien. On peut avoir des moments de doute parfois, du style mais où ça va nous mener, mais ça retombe très bien sur ses pattes » ; « La série est trop bien, trop marrante » ; « Alicia une femme pleine de contradictions, un peu perdue mais attachante, et on ne peut pas s’empêcher de la suivre dans ses folies », peut-on lire.

Alors, si vous cherchez une comédie romantique attachante et solaire, bien loin des mystères à résoudre, donnez une chance à Alicia, tout simplement sur Netflix.