Netflix réimagine les demi-soeurs de Cendrillon «gentilles et incomprises» dans son nouveau film d'animation «Steps»

Les spectateurs ne connaissent pas l’histoire complète de Cendrillon. C’est ainsi que Netflix propose sa relecture du célèbre conte pour se focaliser sur les demi-soeurs de la princesse.

Netflix se lance dans le conte de fée

Netflix commence déjà à annoncer les sorties de ses films et séries pour l’année 2026. Il y a par exemple le thriller The Rip avec Ben Affleck et Matt Damon. Ou bien la très attendue saison 4 de La Chronique des Bridgerton et la saison 2 de One Piece.

Durant l’année, Netflix sortira également Steps, un film d’animation dont les voix principales seront assurées par Ali Wong (Beef) et Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once). Les deux actrices incarneront deux sœurs et pas n’importe lesquelles : les demi-soeurs de Cendrillon dans le célèbre conte. Anastasie et Javotte ont été changées en Lilith et Margot pour cette nouvelle version.

Le site Tudum de Netflix vient de dévoiler le pitch de cette relecture de Cendrillon : « Lorsque Lilith (Wong), une jeune fille incomprise, est accusée d'avoir perturbé le bal royal avec une baguette magique volée, elle transforme accidentellement sa sœur Margot (Hsu) en grenouille et laisse le royaume tomber entre les mains d'une peste obsédée par le prince. Lilith doit alors s'allier à Cendrillon (et à un troll étonnamment charmant) pour sauver le royaume, réparer le conte de fées brisé et prouver que même les soi-disant méchants méritent une fin heureuse. »

Une relecture de Cendrillon qui ne semble pas convaincre les internautes

Avec Steps, Netflix s’aventure donc sur les plate-bandes de Disney. La firme aux grandes oreilles s’est fait une habitude en réinterprétant des classiques de l’animation par le biais de personnages incompris, souvent antagonistes. On pense ainsi à Maléfique ou Cruella dont les origines étaient racontées en prises de vues réelles.

Pour Alyce Tzue, la réalisatrice, Steps est une histoire personnelle : « Je voulais créer un film pour tous ceux qui, [comme moi], ont déjà eu le sentiment de ne pas être à leur place, et montrer comment un simple geste de gentillesse peut tout changer. »

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas semblé convaincus par cette nouvelle interprétation de Cendrillon. Ils rappellent même qu’une version similaire a déjà été racontée par le passé. « Anastasie a eu son film après le premier Cendrillon. Mais pas Javotte », précise un internaute. Les spectateurs seront-ils au rendez-vous de Steps ? Le film n’a pas encore de date de sortie précise.