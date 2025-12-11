‭«Très bonne série‭» : ce thriller psychologique Netflix s'impose déjà dans le top 10 des contenus les plus regardés

Envie de binge-watcher une nouvelle série sur la plateforme Netflix ? Voici le contenu qui a le vent en poupe depuis quelques jours.

En matière de séries télévisées, la plateforme Netflix sait faire plaisir à ses utilisateurs. À chaque nouvelle semaine, sa nouveauté. Qu’il s’agisse de science-fiction, de thriller, de comédie romantique ou, à l’heure actuelle, des films de Noël, il y en a pour tous les goûts.

Ce 14 novembre 2025, un nouveau show s’est ajouté au catalogue de la plateforme de streaming. Depuis quelques semaines, il s’impose en tête de liste des contenus les plus regardés sur la plateforme, comme le rapporte le site d’analyse d’audience FlixPatrol.

Crédit : : Netflix

Absentia : la série qui a le vent en poupe

Cette série, c’est Absentia. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant, sorti en 2017, ce show a tout pour plaire. Noté 7,2/10 par les internautes selon IMDb et 85/100 par Rotten Tomatoes, et présent dans le top 10 mondial de Netflix depuis plus d’une semaine, il séduit par son genre : le thriller psychologique.

Il raconte l’histoire d’Emily, une ancienne agente du FBI, qui réapparaît au bout de six ans après avoir été déclarée morte. Entre les retrouvailles avec son mari, qui a refait sa vie, et son fils, qu’elle ne reconnaît plus, ce retour aux sources est débordant de suspense et de mystère. Pourquoi est-elle revenue ? Comment a-t-elle survécu ? Qui l’a kidnappée durant six ans ? En dix épisodes, cette série a le mérite de convaincre.

Crédit :Netflix

Un thriller psychologique qui seduit

Sur le site Allociné, les critiques sont dithyrambiques. Ainsi, on peut lire en commentaires :

“C’est une très bonne série qui vous tient bien éveillé. Il y a un scénario en béton et de très bons acteurs”, ou encore “Très bonne série sans grandes stars, avec une atmosphère assez froide et oppressante du début à la fin.”

On peut aussi lire :

“Thriller très intéressant. L’actrice principale joue très bien son rôle. Les épisodes sont riches en émotions.”

Une série qui cartonne également pour son casting. L'actrice principale, Stana Kanic, est bien connue du public, puisqu'elle tenait le rôle principal dans le show culte Castle. Vous l’aurez donc compris, Absentia est la série du moment à regarder sans modération. La bonne nouvelle ? Deux autres saisons sont disponibles, à voir si Netflix décide de les ajouter prochainement à son catalogue.