Ce film Netflix devient N°1 dans 79 pays un jour après sa sortie, les spectateurs l'adorent

Il ne plaît pas aux critiques internationales mais il séduit les spectateurs du monde entier sans grande difficulté. Quel est ce film qui fait des étincelles ?

De temps en temps, Netflix dévoile ses propres productions à ses abonnés. C’était le cas vendredi 14 mars lorsque la plateforme a sorti l’artillerie lourde. Les spectateurs n’en ont fait qu’une bouchée et témoignent de l’engouement autour des grosses productions que sort Netflix chaque année.

Vingt-quatre heures seulement après sa sortie, The Electric State a fait un carton. Il s’est classé en tête des films les plus visionnés de Netflix dans 79 pays dont la France. Chez nous, il se permet même de dépasser sur le podium les dessins-animés Ballerina et Migration.

The Electric State est un film d’aventure pour toute la famille et réunit deux des stars les plus en vue du moment : Millie Bobby Brown (Stranger Things) et Chris Pratt (Jurassic World et Les Gardiens de la galaxie). Il est réalisé par les frères Russo, à qui l’on doit Avengers : Endgame notamment et The Gray Man, déjà sur Netflix.

Le film le plus cher produit par Netflix laminé par la critique presse

Crédit photo : Netflix

C’est un pari gagnant pour Netflix qui peut se rassurer de voir le succès acquis par The Electric State. Il faut dire que ce film tiré du roman graphique de Simon Stålenhag a coûté la bagatelle de 330 millions de dollars. Ce qui fait de The Electric State le film le plus cher jamais produit par la plateforme.

The Electric State fait la part belle aux effets spéciaux et se déroule dans une époque alternative des années 1990. Ce qui explique peut-être son coût. Quoi qu’il en soit, les spectateurs semblent avoir été conquis par le film. Voici le résumé fourni par Netflix : « Une adolescente orpheline prend la route avec un mystérieux robot pour retrouver son frère disparu et ne tarde pas à faire équipe avec un contrebandier et son malicieux acolyte ».

Même si le long-métrage n’a pas plu à la presse internationale qui le qualifie notamment de « film sans âme », The Electric State promet d’offrir un bon divertissement sur fond d’aventure, de robots, d’intelligence artificielle, porté par ses deux stars. Les spectateurs, eux, ne boudent pas leur plaisir :