Chris Pratt et sa femme Katherine Schwarzenegger achètent une maison historique 12,5 millions de dollars et... la détruisent

L'acteur Christ Pratt et son épouse Katherine Schwarzenegger (fille d'Arnold) se sont attirés les foudres de nombreuses personnes à cause d'un projet immobilier controversé.

Démolir une vieille maison pour en construire une nouvelle, c'est un peu comme si l'on fermait un chapitre pour en ouvrir un autre, en faisant table rase du passé.

Mais tirer un trait sur l'histoire ancienne, ça ne se fait pas toujours sans heurts, surtout lorsque l'on s'attaque à un symbole qui témoigne d'une époque révolue.

Chris Pratt vient de l'apprendre à ses dépens.

Crédit photo : @prattprattpratt / Instagram

Chris Pratt a démoli une célèbre maison de Los Angeles et ça ne plaît pas à tout le monde

L'acteur américain de 44 ans et sa femme Katherine Schwarzenegger - qui n'est autre que la fille d'Arnold et de la journaliste Maria Shriver - sont en effet vivement critiqués outre-Atlantique car ils ont démoli une maison mythique de l'un des quartiers les plus prisés de Los Angeles.

Ayant fait l'acquisition de cette demeure en début d'année, le couple star était surtout intéressé par le terrain sur lequel il souhaitait faire construire une nouvelle maison flambant neuve. Il a donc procédé à la démolition de ce bien construit en 1950, suscitant l'indignation de certains internautes et la déception de quelques associations de défense du patrimoine.

Il faut dire que cette bâtisse n'était pas n'importe laquelle puisqu'il s'agissait de la maison Zimmerman, très connue dans le prestigieux quartier de Brentwoood qui a vu défiler de nombreuses célébrités au fil des ans. Pensée par l'architecte Emiel Becsky, collaborateur du célèbre moderniste Craig Ellwood, elle a été commandée en 1949 par - comme son nom l'indique - un certain Martin ZImemrman et sa femme Eva, puis livrée l'année d'après, en 1950.

Érigée sur un terrain de 1,8 hectare, où avaient été plantés des arbres choisis par le célèbre paysagiste Garrett Eckbo, cette maison de plain-pied offrait une superficie de 257 m2 avec 5 chambres et 3 salles de bain.

Crédit photo J. Paul Getty Trust / Getty Research Institute

Crédit photo J. Paul Getty Trust / Getty Research Institute

Crédit photo J. Paul Getty Trust / Getty Research Institute

Crédit photo : laconservancy

Un petit bijou d'architecture moderniste qu'un organisme de protection du patrimoine de la cité des anges tentera, des années plus tard, de mettre sur la liste des bâtiments historiques, en vain.

Vendue par le couple Zimmerman en 1968, la maison a ensuite appartenu à un propriétaire dont on ignore le nom jusqu'en 1975, année où le scénariste Sam Rolfe, connu notamment pour avoir co-écrit la série « The Man From U.N.C.L.E » (1964-1968), en fera l'acquisition avec sa femme Hilda.

Sam Rolfe décédera en 1993 mais Hilda continuera de vivre dans la propriété jusqu'à sa mort, survenue l'année dernière.

Bien que la maison n'a jamais été mise officiellement sur le marché, les médias américains ont appris qu'elle avait été vendue au plus offrant en janvier 2024, quelques semaines seulement après le décès de Hilda Rolfe et ce dans la plus grande discrétion.

Le montant de la transaction s'élevait à 12 500 000 dollars, soit 11,7 millions d'euros, selon le site spécialisé Zillow. À l'époque, on ignorait encore identité de l'heureux acquéreur.

« Les acheteurs hors marché étaient l'acteur hollywoodien Chris Pratt et l'autrice Katherine Schwarzenegger, qui n'ont pas perdu de temps pour démolir la structure (...) afin de faire place à leur propre maison de rêve à Brentwood, qui en est encore aux premiers stades de la construction », a finalement révélé The Robb Report, début avril.

À peine avait-il acquis la maison que le couple a entrepris de la démolir (photo ci-dessous) pour y faire construire une somptueuse demeure, imaginée par l'architecte Ken Ungar, déjà à l'origine de quelques-unes des plus célèbres constructions du quartier de Brentwood. Cette nouvelle maison devrait s'élever sur deux étages et comportera notamment une piscine.

Crédit photo : @mixdevil66 / X

Il se murmure que si Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger ont acheté ce terrain, c'est en partie parce qu'il se situe en face d'un ensemble de deux maisons appartenant à Maria Schriver, la mère de Katherine.

Depuis que la démolition de la maison Zimmerman a été rendue publique, de nombreux internautes ont fait part de leur indignation, reprochant à l'acteur et à sa femme d'avoir détruit un petit bout d'histoire.

Il faut bien reconnaître qu'avec cette destruction, tout un pan de l'histoire du quartier de Brentwood disparaît.

Ainsi va la vie...