Netflix : ce film avec Millie Bobby Brown est le plus visionné dans le monde en 2024

Sorti il y a un an jour pour jour, ce film fantastique mettant en vedette Millie Bobby Brown est devenu le plus vu sur la plateforme Netflix en un an.

En attendant la prochaine saison de Stranger Things, Millie Bobby Brown continue de développer sa carrière au cinéma. De Godzilla à Enola Holmes, sans oublier Electric State dont la sortie est prévue sur Netflix dans le courant de l’année, la jeune actrice se constitue une filmographie assez solide.

L’année dernière, elle était à l’affiche d’un film fantastique également diffusé sur la plateforme américaine. Un long-métrage qui vient de battre un record assez fou sur Netflix. Il s’agit du film “La demoiselle et le dragon”, sorti le 8 mars 2024, soit il y a un an jour pour jour.

En une année de diffusion, le film a atteint plus de 174 millions de visionnages, faisant de lui le film le plus visionné au monde depuis un an. Dans “La demoiselle et le dragon”, Millie Bobby Brown incarne Elodie, une jeune princesse qui tombe sous le charme du prince Henry et qui accepte de l’épouser.

Crédit photo : Netflix

Cependant, elle comprend très vite que son union n’a rien d’une histoire d’amour et que le film n’a rien d’un conte de fées. En réalité, elle a été choisie pour être sacrifiée dans le but de rebrousser une ancienne dette. Elle se retrouve alors enfermée dans une grotte et doit affronter un dragon cracheur de feu pour survivre.

Un tournage très physique pour Millie Bobby Brown

Pour les besoins du film, Millie Bobby Brown avait révélé ne pas avoir eu de doublure pour les cascades, afin de rendre les combats plus réalistes. Même s’il est difficile d’imaginer en quoi le combat contre un dragon peut paraître réaliste.

“Je voulais que tout soit basé sur mon instinct, qu’elle ait vraiment l’air de traverser ces épreuves et quand vous vous entraînez, le résultat peut paraître trop répété. Je ne voulais pas que ça ressemble à ça. Je ne suis jamais rentré chez moi aussi fatiguée qu’après le tournage de ce film”

Face à un tel succès, la question d’une suite pour “La demoiselle et le dragon” se pose forcément. Le réalisateur Juan Carlos Fresnadillo n’a pas caché son envie de poursuivre l’histoire afin d’étendre encore cet univers fantastique. Cependant, à l’heure actuelle, aucune suite ne semble en projet.

Crédit photo : Netflix

Enfin, dans le classement des films les plus vus sur Netflix en un an, on retrouve en deuxième position le long-métrage “En plein vol” avec 158 millions de visionnages, et “Carry-On” avec 137,3 millions de visionnages. De son côté, le film français “Sous la Seine”, se retrouve en 7ème position avec 112,6 millions de visionnages.