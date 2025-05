À peine sorti, ce nouveau film d'horreur est déjà N°1 sur Netflix et fait hurler (de rire et de peur) les spectateurs

Sorti il y a moins d’une semaine sur Netflix, un film récolte déjà tous les suffrages. Présentation.

Exit les séries, et si vous vous regardiez un "bon petit film" ?



Alors que certaines séries ont déjà récolté tous les suffrages ces derniers jours, comme Zéro Day, avec Robert de Niro, mais également Secret We Keep, une mini-série thriller danoise, qui se dévore en quelques heures, ou même Sirens, avec Julianne Moore et Meghann Farry, un nouveau contenu s’impose dans le catalogue de Netflix.

Un film d'horreur aux allures de Scary Movie

Sorti ce 23 mai, le film d'horreur Fear Street : Prom Queen se hisse déjà au premier rang du top 10 des contenus les plus regardés sur la plateforme de streaming. Comme le rapporte le site spécialisé, Flixpatrol, le film est numéro un en Australie, aux Bahamas, en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, et à la seconde place en France. En bref : il cartonne ! Mais alors, de quoi parle cette nouvelle pépite disponible sur la plateforme ?



Si vous êtes adepte des films d'épouvantes et drôles, dans le genre Scary Movie, alors, Fear Street : Prom Queen devrait vous plaire. Il raconte l’histoire d’adolescents qui vivent dans la ville de Shadyside, dans l'Ohio. Alors que le bal de fin d'année approche, les filles populaires se lancent dans la course à la couronne. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, plus les jours passent et plus les filles commencent à disparaître mystérieusement…

Selon le site Rotten Tomatoes, qui analyse les audiences de contenus en streaming, ce film séduit déjà de nombreux internautes. Ainsi, on peut lire :

“Aguicheur et diabolique, ce film est le choix idéal si vous avez envie de rire, sans sortir de chez vous ce week-end”, écrit un internaute.

D’autres, sont toutefois plus difficiles côté critiques :

“Prom Queen est un mauvais film, Netflix à son paroxysme. J'aurais voulu le mettre dans une batteuse. Ça aurait été une tuerie digne de ce nom.”

Vous l’aurez compris, pour vous divertir, ce film est idéal et pour vous faire votre propre avis, la meilleure solution reste de le regarder…