Mal payé, cet acteur qui a joué dans Gladiator et Blood Diamond n'arrive pas à vivre convenablement

Éternel second rôle aux côtés de grandes stars et dans des superproductions, cet acteur hollywoodien rencontre pourtant des difficultés financières.

C’est un acteur que l’on voit sur nos écrans depuis plusieurs décennies. Il occupe souvent les seconds rôles aux côtés de grands acteurs tels que Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie ou Scarlett Johansson, pour n’en citer que quelques-uns. Pourtant, et malgré des performances remarquées qui lui vaudront une nomination aux Golden Globes et deux aux Oscars, cet acteur apprécié du public peine à joindre les deux bouts financièrement.

Vous l’avez peut-être reconnu, il s’agit de Djimon Hounsou. Et c’est peut-être parce qu’il joue souvent les seconds couteaux des têtes d’affiche qu’il n’a pas la reconnaissance artistique et financière qu’il mérite.

Dans un entretien accordé à CNN en début de semaine, Djimon Hounsou a fait cette révélation surprenante sur le salaire qu’il touche depuis ses débuts à Hollywood. D’après ses dires, cela ne suffit pas à vivre convenablement.

Sous-payé malgré des apparitions dans des superproductions hollywoodiennes

Crédit photo : Universal Pictures

« Je travaille dans ce métier et je fais des films depuis maintenant plus de deux décennies, et pourtant, avec deux nominations, des nominations aux Oscars, j'ai joué dans de nombreux grands films à succès, j'ai toujours du mal financièrement à gagner ma vie », a déclaré Djimon Hounsou laissant le journaliste Larry Madowo sans voix.

« Je suis définitivement sous-payé », poursuit celui que l’on a pu voir dans Gladiator, Blood Diamond, The Island, Les Gardiens de la Galaxie, Shazam!, Fast and Furious 7 et Sans un Bruit 2.

Malgré toutes les superproductions dans lesquelles a joué Djimon Hounsou, le journaliste a avoué trouver cela « ahurissant » qu’un acteur tel que lui puisse avoir des difficultés financières. Il est vrai qu’à côté des stars avec qui il a partagé l'écran, Djimon Hounsou devait percevoir un salaire inférieur, mais l'écart semble bien plus grand que ce que l'on aurait pu imaginer. Cela dit, l’acteur n’a dévoilé aucun montant perçu dans sa carrière.

Les fans de Djimon Hounsou pourront le retrouver cette année à l’affiche de Last Breath et du film d’horreur Beneath the Storm du réalisateur de Seven Sisters.