Disponible dès aujourd’hui sur Netflix, cette nouvelle série sensuelle risque de rendre les spectateurs fous.

Les romances torrides ont le vent en poupe sur Netflix.

Cette série coquine a particulièrement suscité l’émoi des abonnés, tandis que la saison 4 de la Chronique des Bridgerton a captivé les spectateurs. Il faut dire qu’un acteur culte du show télévisé a été désigné homme le plus sexy au monde en 2025.

Crédit Photo : Shutterstock

Cette semaine, la célèbre plateforme de streaming a encore gâté les fans passionnés d’idylles interdites. Suivez le guide !

Une série « provocante »

Disponible depuis ce jeudi 5 mars 2026, Le délicieux professeur V. (Vladimir en version originale) promet de faire tourner des têtes, souligne le site Linternaute.

Cette mini-série de huit épisodes, qualifiée de « provocatrice », est l’adaptation du roman éponyme, écrit par l’autrice et metteuse en scène américaine Julia May Jonas. Et c’est elle qui a donné vie à cette production sulfureuse.

Le pitch ? « Lorsqu’une professeure de lettres développe une obsession pour un séduisant nouveau collègue, son mariage et sa carrière - déjà compliqués - basculent dans le chaos », renseigne le synopsis officiel.

La suite après cette vidéo

C’est l’actrice britannique Rachel Weisz (La Momie, La Favorite, Black Widow), qui incarne cette enseignante quinquagénaire désabusée, prête à tout pour assouvir ses fantasmes. Elle donne la réplique à Leo Woodall (Un jour, Bridget Jones : Folle de lui), qui prête ses traits au séduisant Vladimir.

Le reste du casting réunit John Slattery, Jessica Henwick et Ellen Robertson. Outre sa tension érotique, cette fiction explore plusieurs thématiques fortes, comme le désir féminin à l’âge mur, les rapports de pouvoir ou encore la place des femmes dans le monde universitaire.

Des critiques enthousiastes

Du côté des critiques, les avis sont globalement enthousiastes. Pour Tom’s Guide, Le délicieux professeur V. est une comédie dramatique « provocatrice et addictive ».

Le site TechRadar encense la «tension sexuelle» assumée de la série et son exploration sans filtre du désir. Néanmoins, il souligne que le ton peut « être inconfortable à regarder ». Le média salue également la performance fascinante de Rachel Weisz, qui crève véritablement l’écran.

Crédit Photo : Netflix

Quant à Tech Advisor, la critique assure que « l’histoire de son obsession sexuelle vaut vraiment le détour ».

Selon nos confrères anglophones, Le délicieux professeur V. se dévore en un week-end ! Tous les épisodes sont disponibles sur Netflix. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !