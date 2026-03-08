Cette mini-série de 7 épisodes disponible sur Nteflix rend les spectateurs accros

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle série à regarder sur Netflix ? Ne manquez pas ce nouveau programme qui enchante les spectateurs.

Sur Netflix, de nombreux programmes sont à votre disposition. En ce moment, un documentaire connaît un grand succès sur la plateforme. Il s’agit de la série “Les Dinosaures”, réalisée par Steven Spielberg, qui offre des images incroyables sur ces créatures qui ont peuplé la planète il y a des millions d’années.

Côté film, ne manquez pas “Accused”, une production indienne numéro 1 sur Netflix qui retourne le cerveau des spectateurs. Enfin, si vous êtes à la recherche d’une nouvelle série, nous avons un programme à vous proposer.

Du suspens et de l’humour noir

Il s’agit de “Bodkin”, une mini-série composée de 7 épisodes qui connaît actuellement un grand succès sur Netflix et qui rend les spectateurs accros. Ce programme fait partie du top 10 des contenus les plus vus sur Netflix dans plusieurs pays du monde. Si ce thrillant plaît autant, c’est grâce à son univers sombre, son histoire capitvante et sa touche d’humour noir.

L’histoire suit le parcours d’un podcasteur américain qui arrive en Irlande pour enquêter sur une vieille affaire criminelle, où trois personnes ont disparu sans laisser de trace. De son côté, une journaliste enquête sur cette même affaire, d’autant plus que l’un de ses informateurs est mort. Les deux protagonistes vont se rencontrer, travailler ensemble et affronter de grands dangers.

“Un chef-d’oeuvre”

Cette série a reçu de nombreuses critiques positives de la part des spectateurs et a atteint le bon score de 73% sur le site spécialisé Rotten Tomatoes.

“Un chef-d’oeuvre à tous les niveaux ! Original, distribution parfaite, scénario brillant. J’espère une deuxième saison”, “J’ai vraiment adoré ! L’histoire est un mélange parfait d’humour, de moments souvent absurdes et de mystère. Et les personnages étaient d’une profondeur incroyable”, “Sombre, très sombre, incisif, drôle et parfois poignant. Plein de rebondissements et d’une touche de folklore irlandais. Comment ne pas aimer ?” ont déclaré les internautes, selon Pure Break.

Si vous aimez l’humour noir et les thrillers, ne manquez pas cette nouvelle série à dévorer sans attendre.