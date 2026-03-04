Ce film indien se classe numéro 1 sur Netflix à la surprise générale et retourne le cerveau des spectateurs

Ce thriller indien a battu à plate couture les autres films récemment sortis sur Netflix. Il faut dire qu’il joue avec les ambiguïtés et la notion de vérité.

Une surprise au sommet du Top 10 Netflix

Alors que les abonnés Netflix ont déjà dévoré la nouvelle série d’Harlan Coben, ils cherchent un autre programme à se mettre sous la dent. Il y a ce thriller espagnol au suspense insoutenable qui s’est classé numéro un sur la plateforme. Mais il vient d’être détrôné par un autre thriller.

Netflix a dévoilé ce nouveau film le 27 février dernier. En très peu de temps, il s’est classé dans le Top 5 du streamer. En France, il occupe actuellement la première place. Et comme de nombreux pays à travers le monde, le thriller a retourné l’esprit des abonnés.

On veut bien sûr parler de Accused, ce film indien dont tout le monde parle en ce moment. « Alors que de graves accusations menacent sa carrière et son mariage, une gynécologue de renom voit sa vie basculer. De son côté, sa femme fait tout pour découvrir la vérité », renseigne le synopsis de Netflix.

Un thriller qui brouille les pistes et les spectateurs

La force d’Accused est de jouer avec les points de vue et la notion de vérité. Chaque personnage a sa propre vision et semble convaincu de sa vérité. Il se cachent pourtant des zones d’ombres que le spectateur souhaite découvrir. C’est cette incertitude qui fait de Accused un thriller diablement efficace.

Les spectateurs se retrouvent à changer constamment d’avis. Dans une scène, ils soutiennent un personnage. Celle d’après, ils jettent leur dévolu sur un autre.

« Avec 'Accused', je voulais montrer ce qui se passe quand on nous enlève la clarté. Geetika est une femme qui a l’habitude d’avoir le contrôle, sur son travail, sur sa crédibilité, sur son espace. Ce qui m’a plu, c’est son effondrement intérieur, devant tout le monde », explique la réalisatrice Anubhuti Kashyap.

Visiblement, cela a également plu aux spectateurs du monde entier. Sur FlixPatrol, Accused récolte 685 points de sollicitation, ce qui lui permet donc de se classer numéro un sur Netflix. Il va peut-être vous falloir un deuxième visionnage pour saisir toutes les subtilités de Accused. Rendez-vous sur Netflix.