Des figurants âgés de 25 à 45 ans recherchés pour jouer dans un téléfilm avec Élodie Frégé et Jean-Pierre Darroussin

Un nouvel épisode de “Meurtres à…”, la série diffusée sur France 3, va être tourné. Pour l’occasion, la production recherche des figurants.

Vous avez envie de découvrir le monde du cinéma et de faire une brève apparition à la télévision aux côtés d’acteurs connus ? Saisissez votre chance en devenant figurant ! Régulièrement, les productions de film et série recherchent des personnes pour figurer aux côtés des acteurs. En février dernier, des figurants âgés de 16 à 80 ans étaient recherchés pour le tournage d’une nouvelle série sur TF1 avec Camille Lou et Audrey Fleurot.

Crédit photo : iStock

Si vous avez manqué cette opportunité, un autre tournage est en préparation, et il recherche lui aussi des figurants.

Jouer aux côtés d’Elodie Frégé et Jean-Pierre Darroussin

France 3 prépare un nouveau téléfilm dans le cadre de sa série “Meurtres à…”, selon des informations de Midi Libre. Cette fois, l’épisode sera intitulé “Meurtres à Millau” puisqu’un cadavre sera découvert au pied du célèbre viaduc. Un duo d’enquêteurs, incarnés par Élodie Frégé et Jean-Pierre Darroussin, va tenter de percer le mystère autour de ce meurtre et de la légende de Sainte-Énimie, en Lozère.

Crédit photo : France Télévisions

Le tournage de ce téléfilm aura lieu autour du 10 mars 2025 en Lozère, à Sainte-Énimie et Saint-Chély-du-Tarn. Des figurants sont recherchés pour jouer des gendarmes et des pompiers. La production recherche donc des hommes et des femmes âgés de 25 à 45 ans, de toutes origines.

Crédit photo : iStock

Chaque figurant sera rémunéré et le déjeuner sera pris en charge par la production. Cependant, les frais de déplacement ne seront pas remboursés. Pour cette raison, les personnes qui souhaitent postuler doivent vivre dans un rayon de 50 km autour de Sainte-Énimie.

Si vous voulez participer, vous devrez envoyer deux photos de vous récentes, une en portrait et une en pied, avec vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : [email protected]. Mais dépêchez-vous : vous avez jusqu’au 24 février pour envoyer votre candidature !