Ce film Netflix événement devient le numéro 2 de l'histoire de la plateforme 

Alors que la France fait face à une vague de chaleur, rien de mieux que de regarder un film dans le noir. Cela tombe bien car on a le programme qu’il vous faut, et celui-ci est disponible sur Netflix.

Netflix propose un catalogue vaste et il y en a pour tous les goûts. La semaine dernière, c’est la saison 2 de « Mercredi » qui a fait parler d’elle. Il faut dire que cette nouvelle salve d’épisodes était très attendue.

Quelques semaines plus tôt, une série policière made in France a rencontré un joli carton sur la plateforme de streaming. Celle-ci s’appelle « Soleil noir ». Elle a détrôné « Squid Game » à la première place du top 10.

Avant le phénomène sud-coréen, un programme venu des États-Unis a connu un immense succès sur Netflix.

Mis en ligne le 20 juin dernier, ce long métrage d’animation, signé Chris Appelhans et Maggie Kang, s’est imposé dans le classement. Il est produit par le studio Sony Pictures Animation, qui s’est notamment distingué avec «Spider-Man : Accros the Spider-Verse».

Selon les données les plus récentes, cet animé est le deuxième film en langue anglaise le plus regardé de l’histoire de Netflix, avec 184,6 millions de vues, rapporte Beyond Hollywood Updates.

Un phénomène mondial

Cette nouvelle pépite est restée dans le top 10 mondial pendant plus de sept semaines. Le pitch ?

« Quand elles ne remplissent pas les stades, Rumi, Mira et Zoey, superstars de la K-pop, utilisent leurs pouvoirs secrets pour protéger leurs fans de menaces surnaturelles », détaille le synopsis officiel.

Cette œuvre s’intitule « Kpop Demon Hunters ». Du côté des critiques, les réactions sont plutôt unanimes. Elle récolte la note de 4,7 sur Google Avis.

Un internaute a écrit :

« Kpop Demon Hunters est un vrai vent de fraîcheur dans l’animation actuelle. Mélange de K-pop, de fantasy et de mythologie coréenne, le film réussit à proposer une histoire fun, stylée et parfois même touchante ».

Une autre personne a commenté :

« Mon coup de coeur surprise de cette année ».

Un troisième utilisateur fait part de son enthousiasme :

« Le film est très très bien fait, les chanson sont incroyables ».

Fort de son succès, Netflix envisagerait de décliner « Kpop Demon Hunters » avec deux suites animées, un court métrage, une série télévisée, une comédie musicale ou encore une adaptation en live action.

Un programme chargé !