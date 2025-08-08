Ce film « dérangeant » et méconnu est « le pire cauchemar » de tous les parents

Récemment ajouté sur le Netflix américain, un film, sorti il y a plus de 20 ans, a provoqué des sentiments partagés chez les téléspectateurs, en raison de son caractère « dérangeant ».

Vous en avez désormais l'habitude en nous lisant. Dès que Netflix ou d'autres plateformes renouvellent leur catalogue avec des films et autres séries susceptibles d'attirer votre curiosité, nous vous en faisons part.

Ça tombe bien, on a peut-être repéré un long-métrage qui pourrait vous plaire.

Sorti en salles il y a plus de 20 ans, ce film américain, qualifié de « dérangeant » par de nombreux spectateurs, fait figure d'ovni et devrait séduire les fans de « teen movies » en quête, à la fois, de réalisme cru et de frissons. Un long-métrage troublant inspiré d'une histoire vraie.

Sorti en 2003, ce film « dérangeant » est dispo sur Disney+ et Apple TV

Intitulé « Thirteen », ce film de 2003, suit la descente aux enfers de Tracy Freeland, une jeune américaine de 13 ans à la personnalité « border line ». Suite à sa rencontre avec Evie Zamora, la fille la plus populaire de son lycée, l'adolescente va peu à peu sombrer dans une vie de débauche, régie par la drogue, le sexe et le crime.

Interdit aux moins de 16 ans à sa sortie, ce film dramatique s'inspire de la jeunesse de Nikki Reed. Cette dernière n'est autre que la co-réalisatrice (avec Catherine Hardwicke), mais aussi l'une des actrices principales (interprétant le rôle d'Evie), aux côtés d'Evan Rachel Wood et Holly Hunter. Sa performance à l'écran, ainsi que ses talents scénaristiques, lui vaudront d'ailleurs des critiques dithyrambiques dans la presse, à la sortie du film. Une prestation d'autant plus remarquable que Nikki Reed n'avait que... 14 ans à l'époque.

Qu'on se le dise, « Thirteen » a beaucoup divisé le public. Mais de manière générale, les spectateurs s'accordent à dire qu'il est dans le vrai, car il dépeint de manière réaliste ce que peut être l'adolescence chez certains. Pour ses fans, si le film est aussi dérangeant que réussi, c'est en effet « parce que c'est réel ».

Comme le rappelle le site Unilad, de nombreuses personnes, ayant été secouées par leur visionnage, considèrent qu'il s'agit d'un des rares films à avoir réussi à capturer « ce que c'est que d'être une fille de cet âge ».

À l'inverse, beaucoup de parents le regardent avec effroi en se disant qu'il représente leur « pire cauchemar ». Rien de pire en effet que d'observer, avec impuissance, son enfant se livrer à des excès en tous genres, comme un être désabusé et sans repères.

À vous désormais de vous faire votre propre avis.

Pour rappel, « Thirteen » est disponible sur plusieurs plateformes dont Disney + et Apple TV. Il n'est en revanche pas disponible sur Netflix, du moins sur la version française. Vous pouvez néanmoins souscrire un abonnement à un VPN pour le voir disponible sur la célèbre plateforme.

