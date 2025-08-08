Good Boy : le « meilleur film d'horreur de l'année », centré sur le point de vue... d'un chien, va vous terrifier

Dévoilé en avant-première au festival SXWS au mois de mars dernier, le film d’horreur “Good Boy” est plébiscité par la critique grâce à son point de vue original : celui d’un chien.

Au cinéma, le genre horreur est généralement rythmé par les mêmes codes. Mais jusqu’à présent, personne n’avait eu l’idée de réaliser un film d’horreur avec le point de vue d’un chien. Personne jusqu’à Ben Leonberg, réalisateur du film “Good boy”.

Ce long-métrage est centré sur le point de vue de son chien nommé Indy. Le film a été présenté en avant-première dans la section Midnighter à SXSW plus tôt cette année. Il a reçu des éloges de la part des critiques et a été qualifié comme l’un des films d’horreur les plus déchirants de 2025.

« Good Boy », qui a obtenu un score de 95% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, se distingue par le fait qu’il est raconté du point de vue d’un chien.

Crédit photo : Shudder / Starlight Cinema

Notre héros canin, Indy, se retrouve dans une nouvelle aventure avec son propriétaire humain et meilleur ami Todd, quittant la vie urbaine pour une maison familiale longtemps vacante à la campagne. Dès le début, deux choses sont parfaitement claires : Indy se méfie de la vieille maison effrayante, et son affection pour Todd est inébranlable.

Indy, le chien star de “The Good Boy”

Après avoir emménagé, Indy est immédiatement dérangé par les coins vides, suit une présence invisible que lui seul peut voir, perçoit des avertissements fantasmagoriques d’un chien mort depuis longtemps, et est hanté par des visions de la sinistre mort de l’occupant précédent.

Lorsque Todd commence à succomber aux forces sombres qui tourbillonnent dans la maison, Indy doit combattre une malveillance déterminée à entraîner son bien-aimé Todd dans l’au-delà.

Crédit photo : Shudder / Starlight Cinema

Interrogé sur son travail spécifique avec son propre chien, Ben Leonberg s’est confié sur la façon dont il a entraîné Indy à être la vedette de son film d’horreur

“Pendant trois ans, ma femme, également productrice du film, et moi avons travaillé autour de l’emploi du temps de notre chien, en suscitant sa « performance » en faisant des bruits idiots, en le posant dans des positions spécifiques et en l’attirant autour de notre maison « hantée » avec des friandises. Tous les plans avec Indy ont été capturés sur des plateaux fermés afin que nous puissions maintenir sa concentration”

Des critiques positives unanimes

Les critiques ont salué à la fois le concept et l’exécution du film, à l’image du site Indie Wire qui a qualifié “Good Boy” comme "l’un des meilleurs films d’horreur jusqu’à présent cette année."

Frank Scheck de The Hollywood Reporter a noté que « ce qui donne au film sa puissance émotionnelle, c’est la loyauté indéfectible d’Indy envers son propriétaire bien-aimé ». La performance d’Indy a été particulièrement louée, lui valant le prix « Howl of Fame » au festival SXSW.

Au regard de son succès critique suite à sa diffusion lors du festival SXSW, le film a été acheté par la plateforme américaine de streaming Shudder le 1er mai dernier. Cependant, il n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour le visionner en France, il faudra donc passer par un VPN installé sur votre ordinateur. En parallèle, il sera disponible dans les salles de cinéma américaines le 3 octobre 2025.