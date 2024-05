Méconnaissable, Dwayne Johnson apparaît transformé sur le tournage de son nouveau film

Fini les films d’action et les cascades démesurées, l’acteur change de registre le temps d’un film pour devenir l’une des légendes de la lutte des années 1990.

Dwayne Johnson partage régulièrement son quotidien de star internationale sur les réseaux sociaux. Entre ses entraînements, le lancement de sa gamme de produits de beauté ou les tournages de ses films, l’ancien catcheur semble être un homme occupé.

Mardi 21 mai, la star de Fast and Furious et Jumanji : Bienvenue dans la jungle a publié une photo du tournage de son prochain film : The Smashing Machine. Il s’agit d’un drame sportif biographique qui raconte l’histoire de l’ancien lutteur et combattant de MMA Mark Kerr.

Forcément, The Rock lui prête ses traits. Et pour cela, Dwayne Johnson est passé par une transformation physique. Outre la perruque qu’il porte, l’acteur américain est également grimé de prothèses pour ressembler le plus à Mark Kerr, tandis que ses tatouages tribaux ont été maquillés.

« Premier aperçu de The Smashing Machine de Benny Safdie avec [The Rock] et Emily Blunt », peut-on lire en légende d’une photo qu’il a partagé sur son compte Instagram.

Dwayne Johnson interprète un lutteur dans son nouveau film

Crédit photo : therock/ Instagram

Comme il l’a indiqué dans les hashtags de sa publication, l’image a été prise lors du premier jour du tournage. On peut le voir, dans la peau de Mark Kerr, assis dans un coin du ring.

Avec The Smashing Machine, on dirait bien que Dwayne Johnson souhaite s’orienter vers des films plus dramatiques, loin des films d’action ou comédies auxquels il a été habitué jusqu’à maintenant.

En effet, dans le documentaire The Smashing Machine, sorti en 2002 sur HBO, on apprenait que Mark Kerr avait lutté contre une dépendance aux analgésiques à la fin des années 1990. De ce fait, ses relations avec son entourage ont été désastreuses et l’ancien numéro un mondial n’est jamais parvenu à revenir à son meilleur niveau après sa sortie de cure de désintoxication.

Ce rôle taillé sur-mesure sera l’occasion pour Dwayne Johnson de montrer un autre spectre de ses talents d’acteur. L’acteur aux 397 millions d’abonnés sur Instagram a même eu l’honneur d’être entraîné par Mark Kerr lui-même pour les scènes de lutte.

« C'est toujours une p***** de machine, qui peut réduire la distance avec une vitesse et une puissance effrayantes. Je serai toujours reconnaissant envers lui pour ses connaissances inestimables qu'il a eu la gentillesse de me transmettre et surtout pour la fraternité que nous partageons », écrit encore Dwayne Johnson.

The Smashing Machine devrait sortir courant 2025.