Dwayne Johnson se fait maquiller par ses filles de 6 en 9 ans dans une vidéo hilarante, le résultat vaut le détour

Sur Instagram, Dwayne Johnson a publié une vidéo à laquelle personne ne s’attendait. Sur les images, on peut le voir recouvert de maquillage et de gomettes. Une œuvre réalisée par ses petites filles.

Dwayne Johnson, surnommé The Rock, est un acteur et catcheur reconnu qui a un grand cœur et qui l’a déjà prouvé à maintes reprises. Il y a quelque temps, il a offert le plus beau des cadeaux à un combattant de MMA en situation précaire et a réalisé un don historique pour soutenir les acteurs en grève. Il est même allé jusqu’à retourner dans le magasin où il volait quand il était enfant pour réparer son erreur.

Crédit photo : Getty Images

Cette fois, Dwayne Johnson a fait une nouvelle bonne action, beaucoup plus drôle et mignonne que les autres : il a accepté de se faire maquiller par ses deux petites filles. En effet, The Rock est l’heureux papa de Jasmine, 9 ans, et Tiana, 6 ans. Il a tenu à partager avec elles un beau moment de partage et de complicité… pour notre plus grand plaisir !

The Rock couvert de maquillage

Sur les images, on peut voir Dwayne Johnson recouvert de maquillage. Rouge à lèvres, fard à paupières, gomettes : les petites filles s’en sont données à coeur joie ! Cette vidéo a été partagée sur le compte Instagram de The Rock, accompagnée de la chanson “The Sound of Silence” de Simon & Garfunkel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dwayne Johnson (@therock)

En légende, Dwayne Johnson a rédigé :

“Je sais qu’elles ne resteront pas petites éternellement et qu’elles ne voudront pas toujours traîner avec papa, mais elles seront toujours mes petites filles. Alors oui, j’accepte cette “abus” toute la journée.”

La vidéo est rapidement devenue virale puisqu’elle a été vue plus de 13 millions de fois. Les internautes, hilares et émus, ont rédigé de nombreux commentaires comme : “Pouvez-vous me donner les coordonnées de votre maquilleuse ?” ou encore “Meilleur père de tous les temps”.