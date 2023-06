Henry Cavill « formidable » en James Bond, les confidences du réalisateur de Casino Royale sur le prochain 007

C’est finalement Daniel Craig qui a décroché le rôle très convoité de l’agent de Sa Majesté. Aujourd’hui, Henry Cavill reste malgré tout l’un des favoris des fans pour reprendre le flambeau.

Crédit photo : Warner Bros.

En 2005 sont menées des auditions pour succéder à Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond. Quelques acteurs se détachent du lot. Il s’agit de Daniel Craig et d’un encore tout jeune et pas très connu Henry Cavill.

Si Daniel Craig finira par décrocher le rôle de l’espion 007 à 37 ans, Henry Cavill a laissé une forte impression auprès du réalisateur de Casino Royale, Martin Campbell.

Lors d’une interview au Daily Express, le réalisateur explique plus en détails pourquoi Henry Cavill, 22 ans à l’époque et quelques apparitions dans Inspecteur Barnaby et Meurtres à l’anglaise, n’a pas eu le rôle.

« Il était superbe lors de l'audition », confie Martin Campbell

Crédit photo : EON Productions

Martin Campbelle ne tarit pas d'éloges sur Henry Cavill. Il confie qu’il a été séduit par la prestation de celui qui sera plus tard Superman :

« Il était superbe lors de l'audition. Son jeu d'acteur était formidable. Et si Daniel n'avait pas existé, Henry aurait fait un excellent Bond. Il avait l'air formidable, il était en pleine forme physique... très beau, très ciselé. Il avait juste l'air un peu jeune à l'époque ».

Le réalisateur précise que le choix de Daniel Craig a été voté de façon démocratique par 8 personnes, comprenant les producteurs, la directrice de casting et lui-même.

S’il était trop jeune à l’époque pour endosser le rôle de James Bond, Henry Cavill pourrait-il succéder à Daniel Craig, maintenant que ce dernier a raccroché ? Non, toujours selon le réalisateur. Et pour une simple bonne raison : Henry Cavill serait désormais trop vieux.

« Je sais que Pierce (Brosnan : NDLR) a dû signer pour trois ans quand nous l'avons choisi. Cela va donc prendre, quoi, six ans de votre vie peut-être ? Je soupçonne Daniel d'avoir fait la même chose. Et le prochain devra en faire autant, livre Martin Campbell. Henry a 40 ans, donc quand il aura terminé le troisième, il aura 50 ans, ou plus. Il faut compter deux ou trois ans par Bond ».

L’ancien acteur de The Witcher aurait donc peu de chances d’endosser le costume de 007. Les recherches se poursuivent et le nom de Aaron Taylor-Johnson circulerait pour succéder à Daniel Craig.