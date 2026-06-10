Idris Elba ne sera pas le prochain James Bond et estime que 007 ne doit pas devenir « woke »

Idris Elba a mis fin aux rumeurs qui faisaient de lui le prochain James Bond.

Souvent pressenti pour endosser le costume de James Bond à l'écran et succéder ainsi à Daniel Craig, l'acteur britannique Idris Elba a lui-même coupé court aux rumeurs, en déclarant qu'un homme noir ne pouvait pas incarner le célèbre agent 007 pour des raisons évidentes.

Si, de manière pragmatique, le comédien de 53 ans pense que le choix d'un acteur de couleur déplairait, quoi qu'il advienne, à « certains marchés », il estime néanmoins que le personnage de James Bond ne doit pas devenir « woke ».

Crédit photo : @idriselba / Instagram

Idris Elba confirme qu'il ne sera pas le prochain James Bond

Alors que son nom revenait sans cesse depuis des années pour reprendre le rôle de James Bond, Idris Elba, récemment anobli par Charles III (photo ci-dessous), a donc mis fin aux rumeurs lui-même, affirmant qu'il n'avait jamais songé sérieusement à cette éventualité.

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« Ça n’a jamais été sérieux, ça n’a toujours été qu’une rumeur (...) Je n’ai jamais pensé que c’était réaliste. James Bond a été créé de cette manière pour une raison. Mais ça m’a touché. Je pense aussi, de manière pragmatique, que cela ne conviendrait pas à certains marchés. James Bond est connu dans le monde entier. Et les publics ne vont pas tous adhérer à l’idée qu’un homme noir, un homme africain, l’incarne. Ça n’est pas ce qu’ils apprécient dans leur culture. Point », a-t-il ainsi déclaré, dans une interview accordée à la version britannique du magazine GQ.

Crédit photo : @idriselba / Instagram

Celui qui s'est révélé avec son rôle de Stringer Bell, dans la mythique série « The Wire » (2002-2008), a par ailleurs rejeté l'idée que l'on puisse transformer le personnage de James Bond.

« Bond est tellement irréel, qu’il faut parfois le ramener à la réalité, certes, mais ne le rendons pas woke pour autant. Je pense qu’il faut rester fidèle à ce qu’il est : une évasion. Il ne faut pas essayer de satisfaire tout le monde. Il faut juste faire Bond. », a-t-il conclu.

Un message, on ne peut plus clair.