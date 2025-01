Cet acteur méconnu serait le prochain James Bond, selon un détail surprenant découvert par les fans

On ne sait pas encore qui interprétera le prochain James Bond au cinéma. Plusieurs noms circulent, mais les fans de l’espion britannique sont persuadés d’avoir trouvé à cause d’un détail lié à un contrat.

Depuis que Daniel Craig a raccroché le costume de l’agent 007 dans Mourir peut attendre en 2021, le nom de son successeur se fait grandement attendre lui aussi. Ainsi, les spéculations vont bon train. L’un des acteurs favoris du public pour incarner James Bond à l’écran est Aaron Taylor-Johnson, actuellement à l’affiche de Kraven le chasseur et Nosferatu.

Cependant, il semblerait que l’acteur qui jouera James Bond ait déjà été choisi mais que son nom reste encore secret. Pas question pour les fans de l’espion de Sa Majesté d’attendre plus longtemps. Certains enquêtent même pour connaître le nom du principal intéressé avant même qu’il ne soit officiellement révélé à la presse.

C’est le cas d’un couple de podcasteurs, Benedict et Hannah Townsend. Ces derniers sont persuadés d’avoir trouvé le nouveau James Bond et ont révélé dans leur émission Talk Of The Townsends qu’une série avait vendu la mèche.

Le prochain James Bond dévoilé par erreur à la télévision ?

Crédit photo : EON Productions

La chaîne britannique ITV vient de diffuser l’intégralité de la mini-série Playing Nice. Cette dernière est portée par l’acteur local James Norton que l’on a pu voir dans Happy Valley et Grandchester. Et pour Benedict et Hannah Townsend, le prochain James Bond est bel et bien James Norton. Ils l’ont découvert grâce à un indice dans la série.

« Regardez-vous la toute nouvelle série télévisée Playing Nice ? Et si c’est le cas, l’avez-vous remarqué ? », demande Hannah dans une vidéo TikTok. « James Norton est dans la série et on dit depuis longtemps qu'il sera le prochain James Bond », ajoute son époux Benedict avant d’étayer son propos.

« Désormais, tous les James Bond ont dans leur contrat qu'ils ne peuvent pas porter de smoking dans aucun autre film et série tant qu'ils sont James Bond. Il y a une scène dans le troisième épisode de Playing Nice où ils sont à un gala et tous les hommes présents dans la pièce portent un smoking, à l'exception de James Norton, qui portait un costume classique. Il est vrai que son personnage est censé être en quelque sorte humilié, donc cela pourrait simplement être une sorte de garde-robe liée au personnage », reconnaît-il.

James Norton dans Playing Nice. Crédit photo ; ITV

Sauf que Hannah pense que c’est parce que l’acteur vient d’accepter le rôle de l’agent 007. De plus, James Norton était de passage dans une émission de radio dans laquelle le présentateur avait pour ordre de ne poser aucune question sur le sujet. C’était sans compter sur l’appel d’un auditeur, Nathan, demandant à James Norton s’il entamait son « mandat James Bond ». Ce à quoi James Norton a répondu : « Question Bond ! Vous savez quoi, quand ils m'ont demandé quel méchant j'aimerais jouer, je me suis dit : "Ne dis pas méchant de Bond, ne dis pas méchant de Bond ».

James Norton dans Happy Valley. Crédit photo : BBC

Les fans n’ont pas cru à la réponse de l’acteur, qui a rapidement changé de sujet et pensent désormais que James Norton sera bel et bien le prochain James Bond.