« J'ai été bluffée ! » : cette romance avec Jennifer Lopez passe numéro 1 sur Netflix en quelques heures

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Extrait tiré de Office Romance

Pour les petits cœurs chamallows, Netflix vient de dévoiler la comédie romantique qu’il vous faut. Rires et émotions garantis.

Jennifer Lopez et Brett Goldstein sont amoureux dans la nouvelle romance Netflix

Vous avez déjà dévoré cette mini-série d’horreur adoubée par Stephen King sur Netflix ? Alors pourquoi ne pas changer de registre et opter pour quelque chose de plus léger ?

La plateforme au N rouge a mis en ligne une comédie romantique le 5 juin dernier. Souvent moqué ou dénigré, ce genre est pourtant très apprécié d’une partie du public. Mais la comédie romantique est aussi particulièrement difficile à faire. Il faut à la fois faire rire et émouvoir.

Extrait tiré de Office RomanceCrédit photo : Netflix

C’est ce que semble avoir réussi Office Romance, la nouvelle comédie portée par Jennifer Lopez et Brett Goldstein (Ted Lasso). « Dans cette comédie romantique sur un amour secret au bureau, deux accros au travail écoutent leur cœur. Et c'est là que les ennuis commencent… », renseigne Netflix.

La suite après cette vidéo

Une comédie romantique numéro un dans le monde

Extrait tiré de Office RomanceCrédit photo : Netflix

En quelques heures seulement, Office Romance s’est classé numéro 1 du top Netflix. La comédie écrase la concurrence et occupe même la première place partout dans le monde, y compris en France, selon les données de Flixpatrol. De ce fait, elle dépasse une autre comédie avec Sacha Baron Cohen et Rosamund Pike sortie il y a deux semaines sur la plateforme.

Tout comme les deux amoureux du film, les spectateurs n’ont pu résister à Office Romance et son histoire d’amour qui fait du bien.

« J'avoue, j'ai été bluffée ! "Office Romance", une Com-Rom qui décoiffe ! » ; « Excellent, ce film est vraiment drôle, on ne s’ennuie jamais ! » ; « Agréablement surpris par cette comédie romantique, facile à regarder, une comédie romantique comme on les aime », écrivent les utilisateurs sur Allociné.

Si vous voulez passer un bon moment, lovez-vous dans votre canapé et rendez-vous sur Netflix pour découvrir Office Romance.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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