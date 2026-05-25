« À voir sans hésiter ! » : cette comédie fait un carton sur Netflix et devient numéro 1 en trois jours

En ce printemps chaud et ensoleillé, Netflix a dévoilé son dernier film en date : une comédie drôle qui amène à la réflexion avec un casting de stars. Elle se classe déjà numéro un de la plateforme.

Un monde parallèle dominé par la gent féminine

Si vous avez déjà regardé ce film d’action avec Jason Statham qui cartonne sur Netflix, on vous suggère leur nouveauté. Ce vendredi 22 mai, la plateforme a sorti sa nouvelle production originale. Il s'agit d’une comédie qui s’inscrit dans l’ère du temps.

Crédit photo : Netflix

Ainsi, elle devrait faire parler et susciter des discussions autour du sujet homme-femme dans la société. Car voici son pitch : « Un dragueur arrogant et charismatique qui enchaîne les liaisons voit sa vie d'homme riche et puissant chamboulée quand il se réveille dans un monde parallèle dominé par les femmes », renseigne Netflix.

Ladies First est le remake anglais du film français Je ne suis pas un homme facile avec Vincent Elbaz (2018). Cette fois-ci, Sacha Baron Cohen tient le rôle principal aux côtés de Rosamund Pike (Gone Girl) et des seconds rôles de qualité : Charles Dance, Emily Mortimer, Richard E. Grant…

La suite après cette vidéo

Une comédie qui mêle rire et réflexion sur Netflix

Crédit photo : Netflix

Cette comédie qui inverse les rôles se classe déjà numéro un et devient le film le plus regardé de Netflix en trois jours seulement. Le film occupe la première place du classement dans de nombreux pays comme la France. Dans son pays d’origine, le Royaume-Uni, Ladies First occupe la troisième place.

Si le film fonctionne dans le monde, il affiche le score honorable de 68% sur Rotten Tomatoes. En France, les avis sont plus mitigés et les utilisateurs d’Allociné lui ont, pour l’instant, attribué la moyenne de 2,4 sur 5. Malgré tout, Ladies First plaît au public. Selon ce dernier, le film est divertissant tout en invitant à la réflexion, tandis que la bande-son est franchement réussie.

« Du beau monde au générique et une interprétation réussie pour Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike » ; « Ceux qui ont aimé la version française aimeront celle-la » ; « J'adore cet humour à deux faces ! [...] À voir sans hésiter ! », peut-on lire.

Pour passer une soirée riche en rigolade sans se prendre la tête, rendez-vous sur Netflix pour Ladies First.