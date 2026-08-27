« J'ai hâte de remettre les pieds sur le quai 9 ¾ » : À 38 ans, Rupert Grint reprend le rôle de Ron Weasley 15 ans après le dernier film Harry Potter

C’est une annonce qui devrait grandement ravir les fans : Rupert Grint reprend du service et va de nouveau se glisser dans la peau de Ron Weasley.

Après Tom Felton, Rupert Grint reprend son rôle iconique dans Harry Potter

Alors que de nombreux fans attendent la série Harry Potter de HBO avec impatience, ils peuvent d’ores et déjà renouer avec le monde magique de J.K. Rowling au théâtre. En ce moment à Broadway se joue la pièce "Harry Potter et l’Enfant Maudit". Parmi les membres de la troupe, un certain Tom Felton, qui reprend son rôle de Drago Malfoy.

La présence de l'acteur dans la pièce a fait bondir les ventes de billets. Et cela devrait continuer puisqu’on apprend que Rupert Grint, aujourd'hui âgé de 38 ans, va lui aussi reprendre son rôle de Ron Weasley version adulte. Dès 2027, les fans pourront donc voir l’acteur sur les planches de Broadway dans cette même pièce.

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Rupert Grint sur les planches de Broadway dès février 2027

Crédit photo : Getty Images

Rupert Grint a rapidement réagi à l’annonce de son retour dans la peau du meilleur ami de Harry Potter. Dans un communiqué, il exprime sa joie de retrouver ce personnage qui l’a fait connaître au monde entier et qu'il a interprété pour la dernière fois en 2011 dans le dernier film de la saga, Les Reliques de la mort, Partie 2, il y a 15 ans.

« Ron Weasley fait partie de ma vie depuis que j’ai 11 ans et j’ai hâte de le retrouver à nouveau à cette période de ma vie. C’est un peu comme boucler la boucle et il y a quelque chose de spécial dans le fait de réenfiler les chaussures de Ron alors que nous sommes tous les deux papas. C’est à la fois très familier et complètement nouveau. Et la joie de revenir à Broadway, cette fois dans un rôle qui a défini une si grande part de ma vie, est vraiment excitant ».

D’ailleurs, Rupert Grint n’est pas complètement étranger à la pièce puisqu’il y a déjà assisté et qu’il l’a beaucoup aimé. « La première fois que j’ai vu L’enfant maudit sur scène, j’ai été époustouflé et j’ai hâte de remettre les pieds sur le quai 9 ¾ et de reprendre les choses là où je les ai laissées ».

En revanche, les fans n’assisteront pas à une réunion entre Tom Felton et Rupert Grint. Le parcours du premier s’arrêtera le 3 janvier. Tandis que le second fera son entrée sur les planches dès le 2 février 2027 et pour 17 semaines.