Harry Potter : cet acteur star de “Game of Thrones” rejoint le casting de la série

Suite au désistement d’un acteur pour la saison 2 de “Harry Potter”, une nouvelle célébrité rejoint le casting et surprise : c’est une star de “Game of Thrones”.

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Les acteurs de "Game of Thrones"

La première saison de la série “Harry Potter”, produite par HBO, sera diffusée le 25 décembre prochain. Pour ne pas perdre de temps et faire en sorte que les enfants ne grandissent pas trop entre chaque opus, la saison 2 est déjà en préparation.

Ron, Harry et Hermione dans la sérieCrédit photo : HBO

Le tournage de l’adaptation de “Harry Potter et la Chambre des Secrets” doit débuter cet automne. Pour cela, la production a recherché activement l’actrice qui jouera Ginny Weasley, qui tient un rôle primordial dans le deuxième roman.

Un changement de casting

En plus de cela, la production a dû élargir le casting car de nouveaux personnages font leur apparition dans la saga. C’est notamment le cas de Gilderoy Lockhart, le nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal, un sorcier vaniteux obsédé par la gloire et par son apparence.

Harry Potter et Gilderoy LockhartCrédit photo : Warner Bros.

Un acteur avait été trouvé pour incarner ce personnage haut en couleurs. Il s’agissait de Nicholas Hoult, qui a joué dans “Skins”, “Tolkien” ou enore “The Great”. Cependant, à cause de problèmes d’organisation et de calendrier, l’acteur ne pourra pas tenir ses engagements.

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Une star de “Game of Thrones”

Une autre personne va donc le remplacer, et ce n’est pas n’importe qui. Il s’agit d’une véritable star de “Game of Thrones”. Comme le rapporte Deadline, Kit Harrington va incarner le professeur Lockhart. L’acteur britannique, connu pour son rôle icônique de Jon Snow dans “Game of Thrones”, va donc incarner le nouveau professeur de Poudlard.

Kit Harington dans "Game of Thrones"Crédit photo : iStock

Kit Harington est familier avec l’univers de Harry Potter puisqu’il a déjà prêté sa voix à Gilderoy Lockhart dans la collection audio pour Audible. Attaché à la saga, il a confié avoir été captivé par les livres quand il était adolescent. En effet, il avait le même âge que Harry lors de la parution du premier roman de J.K. Rowling.

Une bonne nouvelle pour les fans de “Game of Thrones” et de “Harry Potter” !

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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