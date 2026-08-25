Harry Potter : cet acteur star de “Game of Thrones” rejoint le casting de la série

Suite au désistement d’un acteur pour la saison 2 de “Harry Potter”, une nouvelle célébrité rejoint le casting et surprise : c’est une star de “Game of Thrones”.

La première saison de la série “Harry Potter”, produite par HBO, sera diffusée le 25 décembre prochain. Pour ne pas perdre de temps et faire en sorte que les enfants ne grandissent pas trop entre chaque opus, la saison 2 est déjà en préparation.

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Le tournage de l’adaptation de “Harry Potter et la Chambre des Secrets” doit débuter cet automne. Pour cela, la production a recherché activement l’actrice qui jouera Ginny Weasley, qui tient un rôle primordial dans le deuxième roman.

Un changement de casting

En plus de cela, la production a dû élargir le casting car de nouveaux personnages font leur apparition dans la saga. C’est notamment le cas de Gilderoy Lockhart, le nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal, un sorcier vaniteux obsédé par la gloire et par son apparence.

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Un acteur avait été trouvé pour incarner ce personnage haut en couleurs. Il s’agissait de Nicholas Hoult, qui a joué dans “Skins”, “Tolkien” ou enore “The Great”. Cependant, à cause de problèmes d’organisation et de calendrier, l’acteur ne pourra pas tenir ses engagements.

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Une star de “Game of Thrones”

Une autre personne va donc le remplacer, et ce n’est pas n’importe qui. Il s’agit d’une véritable star de “Game of Thrones”. Comme le rapporte Deadline, Kit Harrington va incarner le professeur Lockhart. L’acteur britannique, connu pour son rôle icônique de Jon Snow dans “Game of Thrones”, va donc incarner le nouveau professeur de Poudlard.

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Kit Harington est familier avec l’univers de Harry Potter puisqu’il a déjà prêté sa voix à Gilderoy Lockhart dans la collection audio pour Audible. Attaché à la saga, il a confié avoir été captivé par les livres quand il était adolescent. En effet, il avait le même âge que Harry lors de la parution du premier roman de J.K. Rowling.

Une bonne nouvelle pour les fans de “Game of Thrones” et de “Harry Potter” !