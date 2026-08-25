Devenues millionnaires à 11 ans, voici comment les stars d'Harry Potter ont dépensé leurs 240 millions de dollars

Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sont devenus millionnaires très jeunes. Voici comment ils ont dépensé leur argent.

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Rupert Grint, Daniel Radcliffe et Emma Watson sur un tapis rouge

La série Harry Potter devrait changer à jamais la vie de ses jeunes acteurs, comme ce fut le cas avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Le trio d’acteurs a gagné une véritable fortune en apparaissant dans les huit films de la saga multi milliardaire.

Rien que pour le premier film, Harry Potter à l’école des sorciers, Daniel Radcliffe, du haut de ses 11 ans, a empoché 1 million de dollars. Emma Watson et Rupert Grint ont eux empoché 125 000 dollars. Forcément, dès leur plus jeune âge, il a été question de savoir ce qu’ils feraient de tout cet argent. D’autant plus que le montant a sérieusement grimpé les années suivantes.

Crédit photo : Warner Bros. 

Ainsi, l’interprète de Harry Potter a touché 50 millions de dollars pour les deux derniers films. Ses deux compères auraient touché entre 15 millions et 30 millions de dollars selon différentes sources.

Daniel Radcliffe (100 millions de dollars)

Daniel Radcliffe dans Harry PotterCrédit photo : Warner Bros.

À 20 ans à peine, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint étaient déjà millionnaires. Et si c’était suffisant pour ne jamais plus avoir à travailler, ils ont globalement continué leur carrière au cinéma ou à la télé. Ils ont aussi dépensé leur argent dans diverses choses.

Avec une fortune estimée à 100 millions de dollars, Daniel Radcliffe a choisi d’apparaître dans des films plus ou moins modestes. On l’a récemment vu dans Le Secret de la cité perdue avec Sandra Bullock. Mais quand on lui demandait enfant ce qu’il ferait de son argent, il répondait qu’il n’en avait « aucune idée ». Depuis, l’acteur a acquis des propriétés à Londres et à New York et, de son propre aveu, ne les utilise pas beaucoup. D’ailleurs, il confiait au Mirror : « Je ne fais pas vraiment grand-chose de mon argent ».

« J’en suis très reconnaissant, car avoir de l’argent signifie ne pas avoir à s’en soucier, ce qui est une liberté très appréciable. Cela m’offre aussi une immense liberté sur le plan professionnel ».

Emma Watson (70 millions de dollars)

Emma Watson dans Harry PotterCrédit photo : Warner Bros.

Sa collègue Emma Watson ne savait pas non plus quoi en faire lorsqu’elle était enfant : « Euh, je crains de vraiment vous ennuyer tous, mais je crois bien que je vais le mettre à la banque jusqu'à mes 21 ans ». Ce n’est qu’à 18 ans qu’elle a découvert qu’elle possédait une fortune de 70 millions de dollars, la bouleversant complètement.

Malgré tout, elle a poursuivi sa carrière dans des projets à succès comme La Belle et la Bête ou acclamés comme Les Filles du docteur March. Quant à la façon dont elle dépense son argent, l’actrice est toujours restée discrète. Toutefois, elle est apparue dans les dossiers du Panama Papers après avoir créé une société d'investissement offshore. Elle s’était justifiée, via son porte-parole, en évoquant le désir de « protéger son anonymat et sa sécurité ». Enfin, comme Daniel Radcliffe, Emma Watson fait régulièrement des dons à des œuvres de charité.

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Rupert Grint (70 millions de dollars)

Rupert Grint dans Harry PotterCrédit photo : Warner Bros.

Rupert Grint possède également une fortune de 70 millions de dollars. Selon LadBible, l’acteur possède un empire immobilier et une société d’investissement chargée de faire fructifier son argent des films Harry Potter. Cependant, c’est un autre de ses achats qui a fait grandement parler.

L’acteur s’est offert un camion de glaces. Dans le Daily Mail, il confiait ainsi : « Ma première ambition était de devenir marchand de glaces ; c'est pourquoi j'ai acheté le fourgon Bedford ».

« Je garde mon camion bien approvisionné. Il est équipé d'une vraie machine à glace à l'italienne et j'achète mes glaces sur bâtonnet en gros — 50 pour dix livres — donc je n'en manque jamais », explique-t-il.

Rupert Grint s’est aussi acheté un aéroglisseur et un pédalo en forme de cygne.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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