Les spectateurs Netflix « bouche bée » face à ce film noté 10/10 qui leur retourne le cerveau

Vous êtes prévenu, si vous regardez ce thriller, vous n’en sortirez pas indemne. Des spectateurs avouent y penser encore, plusieurs jours après son visionnage sur Netflix.

Le catalogue Netflix est tellement fourni qu’il est quasiment impossible de voir tous les programmes proposés. Heureusement, on peut compter sur les spectateurs qui relaient chaque jour leurs meilleures trouvailles sur le site de streaming.

On peut, par exemple, parler de cette série horrifique méconnue qui a provoqué un choc chez les spectateurs. Ou bien, ce film tiré d’une incroyable histoire vraie. Aujourd’hui, c’est un autre film dont on vous parle. Si les internautes n’avaient pas évoqué ce thriller qui les a scotchés à leur siège, il y a fort à parier que vous seriez passé à côté. Et nous aussi.

Crédit photo : Netflix

Car ce film made in Netflix en a bluffé plus d’un. Des spectateurs racontent qu’ils ont pensé à l’histoire et au film plusieurs jours après le visionnage. Ce long-métrage qui a retourné le cerveau des abonnés Netflix est La Fracture. Voici son résumé : « Après la disparition de sa femme et de sa fille blessée du service des urgences, un homme affolé mène des recherches, et commence à douter du personnel de l'hôpital ».

Les spectateurs n’en croient pas leurs yeux

Crédit photo : Netflix

La Fracture recèle de nombreux rebondissements qui ont joué avec les nerfs des spectateurs. C’est simple, à en croire les commentaires des spectateurs sur les réseaux sociaux, La Fracture ne va jamais là où on l’attend. Son point fort ? Réussir à faire planer le doute tout au long du récit dans une ambiance glauque.

Et pour cela, les amoureux de thriller peuvent compter sur les performances de Sam Worthington (la saga Avatar) et Lily Rabe dans la peau des parents inquiets. L’hôpital comme décor ajoute également ce sentiment dérangeant à l’ensemble.

Dans La Fracture, le mystère s’épaissit et les spectateurs se triturent les méninges pour découvrir le fin mot de l’histoire… auquel ils ne s’attendaient pas du tout.

« Je viens de regarder ce film et il m'a littéralement bouleversé l'esprit trois fois... J'ai vu où le film allait, je le savais, mais ce rebondissement final valait le coup » ; « Ce film a déclenché mon anxiété. J'étais à cran tout le temps… » ; « Je viens de regarder La Fracture sur Netflix et je suis encore bouche bée devant cette fin. J'ai essayé de deviner ce qui se passait réellement tout au long du film, mais je n'avais pas prévu ça. C’est un 10/10 » ; « S'IL VOUS PLAÎT, regardez le film La Fracture sur Netflix, je ne sais pas pourquoi personne n'en parle », écrivent les internautes.

Si vous aimez les thrillers, les complots et les secrets, alors La Fracture est le film qu’il vous faut pour votre soirée Netflix.