« À voir absolument » : les spectateurs Netflix sont captivés par cette série au suspense insoutenable qu'ils dévorent en une journée

Les spectateurs sont unanimes : ils ont trouvé le thriller parfait qui les cloue à leur canapé. Leur seul regret ? Que cette série Netflix se termine bien trop tôt.

Si vous avez déjà regardé cette série danoise que les spectateurs dévorent en une soirée sur Netflix, alors vous pouvez enchaîner avec ce thriller. Là encore, il s’agit d’une mini-série, parfaite pour ceux qui ont peu de temps disponible. Et croyez-nous, vous allez être pressé de découvrir ce qu’il s'y passe.

On sait que les drames et les séries policières ont la côte sur Netflix. Mais celle que l’on vous suggère aujourd’hui est au-dessus du lot. Dès sa sortie sur les écrans au Royaume-Uni, la série a réuni plus de 10 millions de téléspectateurs, devenant l’un des programmes les plus regardés de la BBC.

Crédit photo : Netflix

Si on vous dit qu’un acteur de Game of Thrones y tient le rôle principal, vous pensez forcément à Bodyguard. Pas le film culte avec Whitney Houston et Kevin Costner, mais la mini-série événement sortie en 2018. Sept ans après sa sortie, Bodyguard continue de fasciner les spectateurs.

Les spectateurs n’arrivent plus à quitter leurs yeux de la série

Crédit photo : Netflix

Au cas où vous seriez passé à côté, voici un résumé de l’histoire : « Après avoir fait échouer un attentat, un ancien militaire se voit assigner la protection d'une femme politique partisane d'un conflit qu'il ne connaît que trop bien ».

Dans les rôles principaux, on retrouve Richard Madden (Robb Stark dans Game of Thrones) et Keeley Hawes. Les deux acteurs livrent une performance intense et cela a d’ailleurs valu au premier de remporter le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique.

Outre les performances, Bodyguard use du suspense comme personne. À tel point que les spectateurs n’ont pas été capables de quitter leur canapé et ont enchaîné les six épisodes que compte la série. Sur Rotten Tomatoes, ils lui ont logiquement attribué le score de 93%.

« Cette série était incroyable, et Richard Madden était tout simplement génial, j'aimerais qu'ils continuent mais hélas, on n'obtient pas tout ce qu'on souhaite » ; « Je sais que je suis en retard à la fête, mais j'ai trouvé ça brillant, excitant et ça m'a mis sur les nerfs » ; « Rafraîchissant et captivant du début à la fin. C'est une série à voir absolument » (Rotten Tomatoes).

Sur X, les internautes ne sont pas en reste :

« La mini-série Netflix BODYGUARD est un thriller dramatique intense que vous pourrez regarder en une journée » ; « Une intrigue vraiment excellente, des moments intenses et captivants du début à la fin. Ça vaut bien six heures de visionnage » ; « J'ai commencé à la regarder sur un coup de tête et je suis passé en mode binge-watching ».

Allez-vous succomber à la folie Bodyguard ? Rendez-vous sur Netflix.