Après Maggie Smith, un autre acteur de la saga Harry Potter est mort, il avait 63 ans

Bien connu des fans du grand et du petit écran, Simon Fisher-Becker est décédé subitement à 63 ans.

Les fans de Harry Potter sont de nouveau en deuil. Près de six mois après le décès de l’actrice Maggie Smith, qui interprétait le professeur McGonagall, c’est à un autre acteur de la saga magique à qui l’on doit faire nos adieux : Simon Fisher-Becker.

L’acteur britannique n’était certes pas le plus connu ni le plus populaire du casting de Harry Potter. Les plus observateurs l’auront sans doute reconnu, lui qui jouait le fantôme de la maison Poufsouffle, Le Moine Gras, dans Harry Potter à l’école des sorciers.

Mais ce n’est pas tout, puisque Simon Fisher-Becker était également apparu sous les traits de Dorium Maldovar dans les saisons 5 et 6 de Doctor Who ou dans la comédie musicale Les Misérables en 2012 au côté de Hugh Jackman et Anna Hathaway.

Simon Fisher-Becker « était gentil, courtois et altruiste »

Crédit photo : BBC One

C’est son mari, Tony, qui a annoncé la nouvelle du décès, survenu prématurément dimanche 9 mars, dans une publication Facebook : « Bonjour à tous. C’est Tony, le mari de Simon. J’ai de bien tristes nouvelles. Simon est décédé à 14h50 cet après-midi. Je vais garder ce compte ouvert pendant un certain temps. Je ne sais pas encore si je posterai à nouveau des messages. Je vous remercie de votre attention ». Aucune information sur le décès de Simon Fisher-Becker, à l’âge de 63 ans, n’a été communiquée.

Sa disparition a suscité l’émoi, notamment chez son agent, Kim Barry qui lui a rendu hommage dans les colonnes du New York Post :

« Aujourd'hui, j'ai perdu non seulement un client avec Simon Fisher-Becker, mais aussi un ami très proche, que je connaissais depuis 15 ans. Je n'oublierai jamais le coup de fil où je lui ai annoncé qu'il jouerait Dorium Maldovar dans Doctor Who. Simon était aussi un scénariste, un truculent raconteur d'histoires et un grand orateur. Il m'a aidé énormément. Il était gentil, courtois et était altruiste ».

Les nombreux fans fidèles de Harry Potter et Doctor Who ne manqueront sûrement pas de rendre hommage à l’acteur si discret, mais ayant marqué l’enfance de bien d’entre eux.