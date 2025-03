« L'un des films les plus marquants de l'année » : les spectateurs Netflix impressionnés par ce thriller coréen

Pourquoi ne pas laisser sa chance à ce film sorti en catimini ? Les spectateurs le recommandent chaudement et selon eux, ce film Netflix n’a rien à envier aux productions hollywoodiennes.

Netflix a un catalogue de programmes extrêmement riche et varié. Côté cinéma, on retrouve aussi bien un film d’aventure familiale qui cartonne qu’un film d’espionnage adoubé des spectateurs. Il existe un autre film qui vient de sortir et qui surpasse les productions hollywoodiennes à en croire les spectateurs.

Ce thriller sud-coréen est quelque peu passé inaperçu lors de sa sortie le 21 mars dernier. Heureusement, les amoureux de bon cinéma peuvent compter sur les utilisateurs de la plateforme qui ne cessent de chanter les louanges du long-métrage pour le faire connaître au plus grand nombre.

Crédit photo : Netflix

Ce film, c’est Revelations, réalisé par Yeon Sang-ho à qui l’on doit le génial Dernier train pour Busan. Ici, il n’y a pas de zombies, mais un mystère à éclaircir : « Un pasteur qui croit aux révélations divines et une détective hantée par des visions enquêtent sur la disparition d'une personne, faisant ressortir au passage leurs propres démons », indique le résumé de Netflix.

Les spectateurs sont unanimes

Crédit photo : Netflix

Si vous connaissez un peu le cinéma sud-coréen, vous savez qu’il ne lésine ni sur le fond ni sur la forme. « La précision visuelle de Sang-ho est digne d'un film sur grand écran et son sens de la poésie visuelle reste inégalé. Espérons que son prochain film ne soit pas abandonné sur Netflix et puisse bénéficier de l’IMAX qu'il mérite tant », s’exclame un internaute sur Rotten Tomatoes. Si vous n’êtes pas familier de ce cinéma, c’est l’occasion de le découvrir.

C’est en tous cas ce qu’encouragent les spectateurs, qui ont été subjugués par Revelations. Le film a obtenu la note de 7/10 sur Imdb et le score de 67% sur l'agrégateur Rotten Tomatoes.

« Dans l'ensemble, je le recommande vivement si vous êtes fan du genre, sinon, il risque d'être un peu lent pour vous » ; « J'ai aussi aimé la façon dont la religion a été largement explorée mais jamais présentée de manière moralisatrice [...] Le jeu des acteurs est superbe, ils font honte aux acteurs occidentaux, j'ai pleuré à la fin » ; « Avec deux performances centrales exceptionnelles, l'un des films les plus marquants de l'année [...] », peut-on lire.

D’autres n’ont pas hésité à tacler les films hollywoodiens : « L'histoire prend de nombreux rebondissements et les frontières entre le bien et le mal sont floues, ce qui, bien sûr, correspond bien plus à la réalité de la vie que la plupart des films de super-héros hollywoodiens ».

Prêt à vous lancer ? Revelations est disponible sur Netflix.