Un film sur la vie du rappeur Snoop Dogg est en préparation avec le scénariste de Black Panther

Après Eminem ou le groupe NWA, le célèbre rappeur américain va lui aussi avoir le droit à sa propre histoire racontée au cinéma.

Crédit : REUTERS/ Mike Segar

À voir aussi

On connaissait les films 8 Mile (2003) qui était en fait une semie-biographie de Eminem ou encore NWA: Straight Outta Compton (2015) qui contait la naissance du groupe de rap porté par Ice Cube, on aura bientôt le droit à un prochain biopic de rap sur la vie de Snoop Dogg cette fois-ci.

Le célèbre interprète de Who Am I (What’s My Name)? sera très investi dans le film puisqu’il sera aussi l’un des producteurs via sa société de production Death Row Pictures en plus du studio Universal. Le film, qui n’a pas encore de nom, devrait ainsi retracer la vie et l’ascension du Californien sur la scène musicale rap.

« J'ai attendu longtemps pour monter ce projet »

Snoop Dogg tient ce projet à coeur, lui qui attendait depuis de nombreuses années de voir sa vie et sa carrière portées à l’écran, comme il l’a confié après cette annonce : « J'ai attendu longtemps pour monter ce projet parce que je voulais choisir le bon réalisateur, le scénariste parfait et la plus grande société de cinéma avec laquelle je pourrais m'associer, qui pourrait comprendre l'héritage que j'essaie de représenter à l'écran et le souvenir que j'essaie de laisser derrière moi ».

En effet, celui que l’on surnommait autrefois Snoop Doggy Dogg a tenu à s’entourer des meilleurs pour raconter sa vie. Ainsi, c’est Joe Robert Cole que l’on retrouvera au scénario après avoir écrit celui de Black Panther: Wakanda Forever et c’est le cinéaste Allen Hughes qui aura la tâche de mettre en scène ce film biopic.

Avec déjà 30 ans de carrière au compteur, il était temps pour le rappeur aux 35 millions d’albums vendus à travers le monde de raconter son histoire sur grand écran.