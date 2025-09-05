22 ans après sa création, ce jeu vidéo culte va être adapté en film pour la première fois

Ce mardi 2 septembre, le studio Paramount a annoncé qu’un film centré sur l’univers de “Call of Duty” allait être créé. Une bonne nouvelle pour tous les fans de la licence.

Parmi les jeux vidéo incontournables, on retrouve “Call of Duty”, une saga de jeux de guerre et de tir à la première personne qui a séduit des milliers de joueurs. Chaque mois, on estime que 100 millions de personnes jouent à “Call of Duty”. Ce mardi 2 septembre, le studio Paramount a fait une grande annonce : le célèbre jeu vidéo va être adapté en film.

Crédit photo : Call of Duty

Un partenariat a été signé entre la société Skydance, le studio qui a produit “Top Gun” et “Le Parrain”, et le développeur des jeux Activision-Blizzard. Le film sera basé sur l’univers de “Call of Duty”, pour le plus grand bonheur des fans.

“En tant que fan de longue date de Call of Duty, c’est vraiment un rêve qui devient réalité. C’est à la fois un honneur et une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère”, a déclaré David Ellison, le directeur de Skydance, dans un communiqué relayé par le Huffington Post.

“Call of Duty” en film

Les producteurs du film souhaitent adapter “l’univers narratif extraordinaire” de “Call of Duty” en créant un long-métrage en prises de vue réelles. Avec 21 jeux en plus de 20 ans, la série va forcément inspirer les créateurs. En plus de cela, “Call of Duty” s’est récemment diversifié en proposant un mode “campagne” plus narratif, où l’on suit l’histoire de soldats dans de nombreuses cinématiques.

Crédit photo : Call of Duty

Pour le moment, on ne connaît pas l’intrigue du film. Cependant, le monde de “Call of Duty” est tellement vaste qu’il pourrait y avoir plusieurs films et séries télévisées sur cet univers.

“Call of Duty” n’est pas le seul jeu vidéo qui va être adapté en film puisque le jeu culte “Les Sims” va également être adapté à l’écran. Par le passé, Paramount a également produit plusieurs films tirés de jeux vidéo comme “Sonic”, “Super Mario Bros, le film” et “Minecraft, le film” qui ont tous connu un grand succès. Espérons qu’il en soit de même pour “Call of Duty”.