« The Legend of Zelda » : les premières images du film dévoilées par Nintendo

Alors que l’adaptation du jeu vidéo “The Legend of Zelda” est attendue en 2027 au cinéma, les premières images du film ont été dévoilées par Nintendo.

Après le grand succès de “Super Mario Bros., le film” au cinéma, Nintendo poursuit sur sa lancée. L’entreprise prévoit de sortir une adaptation de “Super Mario Galaxy” au printemps prochain, mais aussi de créer un film sur l’univers de “The Legend of Zelda”.

En effet, l'adaptatation de ce célèbre jeu vidéo au cinéma est attendue avec impatience par les fans et devrait sortir en mai 2027. Il devrait être réalisé en live action, avec des effets spéciaux et des images de synthèse.

Crédit photo : Nintendo

Dans ce film, Benjamin Evan Ainsworth incarnera Link, tandis que Bo Bragason se mettra dans la peau de la princesse Zelda. Le film sera quant à lui réalisé par Wes Ball, qui a été aux commandes de la trilogie “Le Labyrinthe” et du film “La Planète des singes : Le Nouveau Royaume”.

Les premières images du film

Pour faire patienter les fans, Nintendo a dévoilé les premières images du film “The Legend of Zelda”, dont le tournage a commencé il y a peu en Nouvelle-Zélande.

“Le tournage du film The Legend of Zelda en prises de vue réelles est en cours dans un cadre naturel verdoyant”, a annoncé Shigeru Miyamoto, le producteur du film, selon BFMTV.

Crédit photo : @Nintendo / X

L’apparence de Link et Zelda dévoilée

Sur ce premier aperçu, on peut voir Link et Zelda, dont les costumes semblent inspirés des jeux “Breath of the Wild” et “Tears of the Kingdom”. En effet, la tenue de Zelda est bleue comme dans ces jeux. Un indice qui laisse penser que l’histoire pourrait tourner autour de ces deux opus.

Crédit photo : @Nintendo / X

Pour le moment, aucun scénario n’a été communiqué. Il faudra patienter jusqu’au 7 mai 2027 pour découvrir ce film très attendu au cinéma.