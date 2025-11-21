Steve-O explique pourquoi une version féminine de Jackass « ne fonctionnerait jamais »

Invité dans une émission télé, Steve O, membre éminent du casting de Jackass, a affirmé qu’une version féminine de leur programme ne serait pas divertissante à regarder.

Il y a plus de 25 ans, MTV nous a offert le film culte qu’on connaît et qu’on aime toujours sous le nom de Jackass, avec Johnny Knoxville, Bam Margera, Wee Man, Preston, Steve-O, et bien d’autres encore.

Le concept de l’émission était centré sur des cascades douloureuses et embarrassantes, ainsi que des farces exécutées avec quelques moments mémorables. En effet, les farces souvent dangereuses pour la santé, les cascades et l’humour “pipi caca” sont sans doute ce qui définit Jackass comme un peu plus qu’une émission de téléréalité standard.

Aux yeux de Steve-O, le succès de la série tient à son casting entièrement masculin et il rejette l’idée d’une version féminine de la série. S’exprimant lors de l’émission Joe Rogan Experience, l’acteur âgé de 51 ans s’est expliqué sur cette décision :

« Parfois, les gens veulent faire une version féminine de Jackass où les filles aimeraient faire des choses terribles et se feraient du mal exprès, ce qui ne fonctionnera jamais. »

Crédit photo : Zuffa LLC via Getty Images

Selon lui, on ne s’amuserait pas autant à regarder des femmes qui se font du mal :

“Les hommes avec leur testostérone, l’idée est que nous sommes censés être macho et prouver que nous sommes durs et donc ça devient drôle de voir un gars échouer et se blesser gravement. Mais avec les femmes, elles sont maternelles, elles sont nourricières, donc ce n’est pas cool de les voir se blesser."

Quand Jackass avait une femme dans son casting

Pour mieux expliquer son propos, Steve-O rappelle que Jackass avait en fait un membre féminin dans le casting original, ce que les fans inconditionnels semblent avoir oublié. Stephanie Hodge a en fait joué un rôle important dans les premières saisons en tant que première cascadeuse de la série, après avoir noué une amitié avec Johnny Knoxville et d’autres membres du casting bien avant la naissance de Jackass.

Donc, lorsqu’on lui a demandé de participer, Stéphanie Hodge a accepté sans trop y penser. Cependant, lors de sa première cascade, elle a participé à un concours de mangeurs d’œufs durs jusqu’à ce qu’elle vomisse. Un moment marqué l’histoire de la télévision et a propulsé la jeune femme vers la célébrité. Tragiquement, elle a également été la première membre de l’équipe à avoir subi une blessure grave qui l’a forcée à arrêter.

Crédit photo : FilmMagic

En réalisant une cascade au sommet d’une montagne enneigée à Portland, dans l’Oregon, Stéphanie Hodge et Dave England roulaient ensemble sur un matelas pneumatique, avec une literie. Une cascade sur laquelle elle était revenue dans une interview :

« Ils disaient, "Ce serait tellement plus drôle si c’était une fille au lieu d’un gars" et j’ai dit "OK, je vais le faire", sans vraiment réaliser ce que cela signifiait »

Cela a horriblement mal tourné quand après avoir descendu la montagne, le couple a heurté un banc de neige et a été catapulté dans les airs. Quand elle a atterri, Hodge s’est cassé le dos et le bassin, marquant à juste titre la fin de sa carrière de cascadeuse.

Crédit photo : MTV

Cependant. après avoir récupéré, elle a fait une réapparition dans l’émission, posant comme une fille à la bague dans le film Jackass de 2002. Il n’empêche que voir une femme se blesser aussi gravement a clairement refroidi la volonté du crew d’en recruter une nouvelle.