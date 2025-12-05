“Harry Potter”, “Game of Thrones” : Netflix rachète Warner Bros Discovery avec un accord historique à 71 milliards d'euros

Ce vendredi 5 décembre, Netflix a annoncé le rachat du studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery (WBD) pour un montant historique.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours et c’est enfin officiel. Netflix a annoncé, ce vendredi 5 décembre, avoir passé un accord de rachat pour s’approprier le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery (WBD). Un rachat d’un montant historique de près de 83 milliards de dollars, soit près de 71 millions d’euros.

Cette transaction historique, qui permet à Netflix d'acquérir un immense catalogue de films mais aussi le prestigieux service de streaming HBO Max, est la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour l'équivalent de 61 milliards d'euros en 2019. La plateforme va verser l'équivalent de 23,83 euros par action à WBD, valorisant l'entreprise à environ 62 milliards d'euros, hors dette.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Paramount Skydance et l'opérateur Comcast étaient également en lice. Selon des médias américains, le conseil d'administration de Warner Bros Discovery souhaitait une offre atteignant 64 milliards d'euros, hors dette.

Netflix renforce sa place de numéro 1 mondial du streaming

En juin, WBD avait fait part de son intention de séparer ses divisions streaming et studios en deux sociétés distinctes cotées en bourse.

"Cette séparation devrait maintenant être achevée au troisième trimestre 2026, avant la finalisation de cette transaction"

Cette acquisition est un accomplissement incroyable pour Netflix, qui renforce son statut de numéro 1 mondial dans le domaine du streaming de divertissement.

"Notre mission a toujours été de divertir. En combinant l'incroyable bibliothèque de séries et de films de Warner Bros, des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane aux favoris modernes comme Harry Potter et Friends, avec nos titres qui définissent la culture tels que Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game, nous serons en mesure de le faire encore mieux"

En effet, dans son catalogue, Warner Bros Discovery possède un grand nombre d’oeuvres cinématographiques et télévisées devenues cultes. Parmi les séries, on peut citer “Friends, “Game of Thrones”, “The Last of Us” ou encore “Les Soprano”.

Au niveau des films, impossible de ne pas mentionner la saga “Harry Potter” ou encore les films DC Comics à l’image de Batman. L’avenir du streaming rimera encore plus avec Netflix.